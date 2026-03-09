Larrondo, primer pícher villaclareño victorioso en Clásicos Mundiales

Al apuntarse el crédito de la victoria de Cuba sobre Colombia, 7 carreras a 4, en la jornada del domingo 8 de marzo, Denny Larrondo entró en la historia como el primer lanzador oriundo de Villa Clara en ganar un juego en los Clásicos Mundiales de Béisbol.

Nacido en Quemado de Güines, el 31 de mayo de 2002, Larrondo trabajó durante dos entradas, en las cuales no soportó imparables, le anotaron una carrera, concedió cuatro boletos y liquidó a un bateador adversario por la vía de los strikes.

Antes que el joven tirador, cinco serpentineros de nuestro territorio se habían presentado en estas citas: Luis Borroto Jiménez (2006), Yoleisy Ulacia Carrazana (2009), Freddy Asiel Álvarez Sáez y Diosdani Castillo Vergel, en 2013, y Alain Sánchez Machado (2017), pero el único que tenía decisiones era el encrucijadense Borroto, quien perdió frente a Puerto Rico, 2 a 12, el 10 de marzo de 2006, en el 1.er Clásico.

En el encuentro que les reportó a los criollos su segundo éxito en el certamen que reúne a los integrantes de la llave A en San Juan, Puerto Rico, el tirador quemadense dio paso después a los relevistas Yariel Rodriguez, Pedro Santos, Darién Núñez, Enmanuel Chapman, Luis Miguel Romero, Yoan López y Raidel Martínez.

Por los de la Mayor de Las Antillas Ariel Martínez y Erisbel Arruebarruena sacaron la pelota del parque.

Este lunes 9 de marzo, los cubanos tendrán que sortear un difícil escollo, pues serán rivales de los boricuas, que lideran juntos a ellos este grupo con saldo de dos y cero, escoltados por Canadá (1 y 0), Panamá (0-2) y Colombia (0-3).

Para abrir el importante duelo en las aspiraciones de ambas selecciones, de avanzar a la siguiente ronda, el mentor Germán Mesa Fresneda anunció al zurdo Julio César Robaina.