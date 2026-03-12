Alkaria, de Cataluña, dona implementos deportivos a Villa Clara

La organización no gubernamental Alkaria de Cataluña regresó a Villa Clara para entregar una donación de implementos destinados al baloncesto y ciclismo, como parte de su proyecto de cooperación con Cuba.

El presidente de la entidad, Xavier Barreda, comentó: «Soy el presidente de la ONG Alkaria de Barcelona y tenemos un proyecto de cooperación en Villa Clara». Explicó que esta entrega concreta un compromiso asumido con la Federación Catalana de Baloncesto, que aportó materiales de gran volumen pendientes de traslado. «Se trata principalmente de calzado deportivo para jugadores de más de dos metros de estatura, además de balones de baloncesto y accesorios para el ciclismo», añadió.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Barrera destacó la importancia del baloncesto en Cataluña, donde ocupa el segundo lugar en popularidad y cuenta con un amplio número de licencias y atletas. «Nuestra federación nos otorgó un material que teníamos el compromiso de hacer llegar directamente a las estructuras deportivas de Villa Clara», subrayó.

Sobre los planes futuros, puntualizó: «Nuestra visita actual nos permite precisar las necesidades de las escuelas e instituciones deportivas de la provincia, en coordinación con las autoridades locales». Recordó que el proyecto cuenta con el patrocinio del municipio catalán Santa Perpetua de Mogoda, lo cual asegura la adquisición y transporte de insumos deportivos, educativos y sanitarios hacia Villa Clara.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Alkaria inició su labor en Cuba en 2022 con acciones en La Habana y desde 2024 extendió su cooperación a Villa Clara, donde prevé mantener y diversificar el proyecto hasta 2027. «Estamos tejiendo nuevas alianzas para que las donaciones aumenten y se concreten en beneficio de los atletas y las escuelas deportivas», aseguró Barrera.

La donación fue recibida por la Dirección Provincial de Deportes, que reconoció el gesto como un aporte significativo para la preparación y rendimiento de los atletas locales.