¿Qué lugar ocupó Cuba en el Clásico Mundial?

Hace más de tres semanas que el 6to Clásico Mundial de Béisbol ya es historia, pero hace unos días la interrogante de un aficionado me hizo repasar lo sucedido en este evento que concluyó con la primera coronación del equipo de Venezuela.

Me preguntó nuestro lector sobre la posición de la selección criolla en la pasada versión primera en la cual la representación del Verde Caimán no pudo pasar de la 1ra ronda.

Revisando la tabla final del fuerte certamen, confirmamos que los dirigidos por Germán Mesa Fresneda concluyeron en la décima plaza, su peor ubicación desde que surgieron estas citas en 2006, donde Cuba logró su mejor resultado al terminar subcampeona, detrás de Japón, único elenco que ha dominado estas lides en tres oportunidades.

En el más reciente Clásico, la Mayor de Las Antillas culminó tercera en la llave A, con balance de dos victorias e igual número de fracasos, luego de salir airosa frente a los planteles de Panamá, tres carreras a una y Colombia, siete a cuatro; sin embargo, cayeron en los dos choques siguientes ante Puerto Rico, una a cuatro y Canadá, dos a siete.

Como apuntamos al principio Venezuela ascendió a lo más alto del podio, acompañada por Estados Unidos y República Dominicana, dejando a un paso del estrado de premiación a Italia, que protagonizó su mejor actuación en un certamen internacional con un sorprendente cuarto lugar.

Japón, que siempre se colgó una medalla en las ediciones precedentes quedó en la quinta posición, por delante de Canadá, Puerto Rico y Corea del Sur que redondearon el grupo de los ocho mejores.

Para Australia fue el noveno sitio, seguida de Cuba México y Taipei de China, mientras del trece al veinte finalizaron Israel, Panamá, Colombia, Gran Bretaña, Países Bajos, Nicaragua, República Checa y Brasil, estos tres últimos se despidieron sin disfrutar de al menos una victoria en la principal porfía beisbolera de selecciones a nivel internacional en el planeta.

Los nuestros exhibían como su más mala ubicación en estas confrontaciones el séptimo escalón en la versión de 2017.