Capablanca y Nogueiras, coincidencia en el Reino de Caissa

Día marcado para el ajedrez cubano, el 21 de abril, pues en 1921, hace 105 años, José Raúl Capablanca y Graupera se convirtió en el tercer campeón mundial reconocido oficialmente en la historia, y 79 años después, en el 2000, el GM remediano Jesús Nogueiras Santiago se erigió en el último monarca cubano del juego ciencia en el siglo xx.

El match por el cetro del orbe entre Emanuel Lasker, rey defensor, y Capablanca, que comenzó en La Habana el 15 de marzo de 1921, proclamaría ganador a quien llegara a ocho triunfos, sin contar las divisiones del punto; pero si en 24 cotejos esto no había ocurrido, saldría airoso quien se encontrara delante en el duelo.

José Raúl Capablanca el match contra Enmanuel Lasker, tras el que se convirtió en el único cubano que se ha proclamado campeón mundial de ajedrez.Foto: Archivo/Cubadebate)

Sin embargo, el enfrentamiento se decidió en 14 partidas, pues cuando el iba a favor del criollo, 4 a cero, con 10 tablas, el 21 de abril de 1921 Emanuel envió una nota al doctor Alberto Ponce —árbitro principal— anunciando su renuncia al título.

Así, culminaba el reinado más largo en esta disciplina, que se extendió a 27 años, pues Lasker le había arrebatado el trono a Wilhelm Steinitz en 1894 y lo defendió exitosamente hasta cederlo a Capablanca en la mencionada fecha.

Nuestro único soberano del mundo en el ajedrez conservó la corona hasta 1927, cuando la perdió en Buenos Aires, Argentina, contra el ruso-francés Alexander Alekhine, quien salió triunfante en seis partidas, perdió tres, mientras firmaban la paz en 25 ocasiones.

Cuando se cumplían 79 años de la proclamación de Capablanca, el villaclareño Jesús Nogueiras fue profeta en su provincia y se adueñó de la última corona nacional absoluta puesta en juego en la pasada centuria, que se decidió en el campeonato que culminó en Santa Clara, el 21 de abril del 2000.

Jesús Nogueiras, último soberano del país en el pasado siglo. (Foto: Tomada Internet)

Pude presenciar ese día la quinta conquista de Nogueiras en los certámenes de casa, al acumular 10.5 puntos de 17 posibles. Ganó seis duelos, entabló nueve y solo sucumbió ante el entonces MI holguinero Renier Vázquez Igarza.

Como subcampeón culminó un muchachito de apenas 16 años con las siglas de MI en la mesa de jugar que, con el tiempo, se convirtió en el segundo mejor ajedrecista oriundo de la Mayor de Las Antillas de todos los tiempos, después de Capablanca. ¿Su nombre?: Leinier Domínguez Pérez, en tanto el guantanamero Juan Borges Matos terminaba tercero, ambos con 10 unidades.

Luego se ubicaron Renier Vázquez, Rodney Pérez y Aryam Abreu, con 9 rayitas; Félix Gómez y Neuris Delgado (8); Román Hernández, Yuri González, Lázaro Bruzón e Irisberto Herrera (7.5), Walter Arencibia y Frank de la Paz (7); Silvino García (6.5), Omar Almeida y Luis Manuel Pérez (6).

Según los apuntes que conservo del torneo, Rodney Pérez y Juan Borges consiguieron norma de Gran Maestro en 12 partidas, en tanto Félix Gómez y Yuri González completaron el título de Maestro Internacional.

Antes de reinar por última vez en las justas nacionales, Nogueiras había compartido la cima con José Luis Vilela y Gerardo Lebredo en 1977.

Lugo se mantuvo solitario en la cúspide en 1978, la compartió con Amador Rodríguez en 1984, se impuso en 1991 y redondeó su manito de coronaciones en el 2000.