Quesada y Caruncho estarán en la Liga Élite de Béisbol

Si no ocurren cambios de última hora —a eso a los que ya ha nos ha ido acostumbrando nuestra pelota—, el serpentinero José Carlos Quesada Darias y el jardinero Osman Antonio Caruncho Pérez serán los únicos peloteros villaclareños presentes en la venidera IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), fijada para comenzar el próximo sábado 2 de mayo.

El oriundo del poblado de Báez, máximo aportador de victorias a la causa de los Leopardos en la 64 Serie, con nueve sonrisas ante ocho fracasos, estará con los Cocodrilos de Matanzas, campeones nacionales.

Por su parte, Caruncho, quien promedió 358 en la fase clasificatoria y remolcó a 42 corredores hacia la goma, forma parte de la nómina de los Leñadores de Las Tunas, subtitulares del país.

El derecho de Báez, José Carlos Quesada se vestirá de cocodrilo en la Liga Élite. (Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo de Vanguardia)

En un inicio fueron llamados cuatro miembros de la manada de Ramón Virgilio Moré Flaqué, pero Mailon Tomás Alonso Toledo, que le haría compañía a Caruncho en la plantilla tunera, y el relevista placeteño Dairon Daniel Casanova Elutir, convocado por los Cazadores de Artemisa, se ausentarán de la justa por problemas personales, según nos confirmó Rubén Alberto Mesa Núñez, comisionado provincial de este deporte.

El espirituano Frederich Cepeda Cruz —cumplió 46 años el pasado 8 de abril—, incluido en los Huracanes de Mayabeque, tendrá la posibilidad de ampliar sus lideratos históricos en varios casilleros.

Como es conocido, aunque no está de más reiterarlo, la lid reunirá a los elencos que ocuparon los seis primeros puestos en la serie nacional: Matanzas, Las Tunas, Industriales, Artemisa, Holguín y Mayabeque.

La tabla de posiciones la completaron del peldaño 7 al 16, Sancti Spíritus, Villa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, Isla de la Juventud y Guantánamo.

La etapa clasificatoria de esta IV LEBC se disputará hasta el 19 de junio, con 40 juegos por equipo en subseries de cuatro partidos.

Luego, la fase semifinal se llevará a cabo del 21 al 30 de junio, y la final se disputará del 2 al 10 de julio. Ambas etapas se desarrollarán bajo el sistema competitivo de siete juegos y se impondrá el conjunto que primero llegue a cuatro triunfos.