Blandino y Oduardo

Una fecha, el 3 de mayo, aviva los recuerdos sobre dos de los íconos del aguerrido equipo Azucareros, que tanta gloria le dio a la antigua provincia de Las Villas a finales de los años 60 y principio de los 70 en nuestras series nacionales de béisbol.

Ese día, en 1946, hace 80 años, nació en Caibarién, José Enrique Oduardo Carvajal, y cuando este cumplió 61, el 3 de mayo de 2007, a los 67, partió hacia la eternidad Eulogio Owen Blandino Morell, el Gallo de Cabaiguán.

Oduardo al bate. (Foto: Tomada de Internet)

Oduardo Carvajal fue el cuarto bate por excelencia de Azucareros. Estuvo en los tres tí­tulos alcanzados por ese conjunto y en el logrado por Las Villas en la Serie de los Diez Millones, en 1970, en la que anotó las dos carreras que les permitieron a los pupilos de Servio Tulio Borges Suárez triunfar en el partido decisivo contra el fortí­simo plantel de La Habana, cuajado de estrellas.

Fallecido el 22 de marzo de 2022, a los 75 años de edad, Oduardo participó en 11 campeonatos, luciendo el número 14 en su uniforme con los elencos Azucareros, Las Villas y Arroceros, en los cuales defendió los jardines.

Fue el primer pelotero del centro del paí­s que disparó diez cuadrangulares en una temporada.

Casi siempre cuando nos veíamos me gustaba recordarle el gran regalo que le dio el equipo Cuba, al derrotar a los Orioles de Baltimore, 12 carreras a 6, el 3 de mayo de 1999, fecha en la que cumplió 53 años.

Ese juego lo disfrutó en vivo, porque estuvo entre las glorias deportivas que acompañaron la delegación cubana al histórico choque.

En cuanto a Blandino, tuvo el honor de intervenir en el desafío que inauguró las series nacionales, el 14 de enero de 1962, en el que Azucareros aventajó a Orientales, 6 carreras a 0, al alinear de sexto bate y defender la esquina caliente del conjunto ganador.

En ese encuentro bateó dos incogibles en cuatro comparecencias oficiales y anotó la mitad de las carreras de su equipo.

Owen Blandino recibiendo trofeos en representación del equipo Las Villas. (Foto: Tomada de La Voz de Cabaiguán)

Dos años más tarde, el 15 de marzo de 1964, entró en la historia como el primer jugador en conectar un jonrón dentro del terreno en series nacionales, ante un envío de Cecilio Soto.

Nacido el 13 de septiembre de 1939, el estelar antesalista participó en 18 campeonatos, en los cuales se coronó con Azucareros en las versiones de 1968-1969 y 1972, y con los sorprendentes espirituanos en la campaña de 1978-1979, cuando conquistaron su único cetro nacional, justamente la última campaña en que jugó, desempeñándose como bateador designado en 47 de los 51 partidos que efectuó su equipo.

El tabaquero de Cabaiguán —como también le llamaban― vistió el uniforme de la selección nacional en tres justas del planeta: Santo Domingo 1969; Cuba 1971, y Nicaragua 1972, además de los Juegos Centroamericanos que se desarrollaron en Ciudad Panamá, en 1970.

Su mejor momento en eventos internacionales lo experimentó en el campeonato mundial de 1969, en el que los criollos levantaron el trofeo principal y el Gallo resultó líder de los bateadores con 500 de average (20 jits en 40 veces al bate).

En los CentroCaribes efectuados en Panamá sucedió un acontecimiento que lo marcó para toda la vida, cuando la escuadra de la Mayor de las Antillas sostuvo un encuentro con el general Omar Torrijos.

Sobre este suceso declaró en 1982 al diario Granma: «No imaginábamos que el General fuera hasta el banco. Era un hombre afable. Jamás olvidaré sus palabras cuando nos alentó para que siguiéramos ganando».