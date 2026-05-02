Yant, entre los convocados para la Liga de Naciones de Voleibol

El villaclareño Marlon Yant Herrera aparece entre los 30 jugadores que integran la preselección nacional con vistas a la 8.a Liga de Naciones de Voleibol, que tendrá lugar del 10 de junio al 2 de agosto próximos.

Para Marlon, uno de los atacadores auxiliares escogidos, será su cuarta incursión —todas en las que ha estado presente el colectivo criollo— en estas justas.

En 2025, cuando los cubanos registraron su mejor desempeño en estas lides, al ocupar la séptima plaza, el nativo de Esperanza, que cumplirá 25 años el venidero 23 de mayo, fue una de las piezas claves de la selección, al resultar el máximo anotador en la ronda eliminatoria con 237 puntos, secundado por el francés Théo Faure (225), el alemán John Filip (210) y el búlgaro Alexander Nikolov (208).

Asimismo, Yant culminó noveno en servicio (15 pases), decimotercero en bloqueo (22) y en defensa de campo, con casi seis balones salvados por partido.

Según el calendario oficial de la Federación Internacional (FIVB), la selección cubana se estrenará en el grupo tres, el 10 de junio en la ciudad china de Linyi, nada menos que frente a Polonia, vigente campeón del evento y líder en el ranking del orbe; después toparán con Ucrania, el día 12, Eslovenia (13) y China (14).

En la segunda semana los dirigidos por Jesús Cruz jugarán en la urbe francesa de Orleáns ante Estados Unidos, bronce bajo los cinco aros en París 2024, el día 24 de junio; y a continuación enfrentarán a los galos, titulares olímpicos, el 25; Serbia (26) e Irán (28).

Luego, en la tercera ronda, en Kansai, Japón, la armada cubana chocará en la llave nueve con Bélgica, el 15 de julio; posteriormente será adversaria de Argentina (17), Canadá (18) e Italia, actual soberano del planeta, el 19.

Del 29 de julio al 2 de agosto se desarrollará la gran final en Ningbo, China.

La Liga de Naciones de Voleibol Masculino, considerado el torneo más importante de selecciones nacionales del deporte de la malla alta en el planeta, surgió en 1998 en reemplazo de la Liga Mundial.

Rusia, ganadora de las dos versiones iniciales, Polonia, triunfadora en 2021 y 2025; Francia, vencedora en 2022 y 2024 y Brasil, campeón en 2021 son los elencos que han disfrutado de la obtención del trofeo principal.

Cuba, por su parte, debutó en la 5ta edición, en 2023, ocasión en que ocupó el peldaño número 13, después subió al piso 9 en 2024 y en la pasada porfía, en 2025, como apuntamos anteriormente logró su mejor ubicación al alojarse en el séptimo escalón.

Los 30 preseleccionados de Cuba

Centrales: Roberlandy Simón, Alexis Wilson, Javier Concepción y David Fiel (La Habana), Thiago Suárez y Endriel Pedroso (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Artemisa).

Atacadores auxiliares: Marlon Yant (Villa Clara), Julio César Cárdenas y Luis Enrique Reyes (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Miguel Ángel López y Félix Rodríguez (Cienfuegos), Víctor Andreu (Camagüey), Bryan Camino (Mayabeque), Carlos Pereira (Santiago de Cuba) y Yusniel González (Pinar del Río).

Opuestos: José Israel Massó (Guantánamo), Alejandro Miguel González (Matanzas), Daniel Martínez (Matanzas), Alejandro Rodríguez (Mayabeque) y José Carlos Romero (Cienfuegos).

Pasadores:Christian Thondike, Julio Alberto Gómez y Lybán Taboada (La Habana), Adrián Chirino (Camagüey) y Ronaldo Glaquet (Matanzas) y los líberos seleccionados fueron Yonder García y Dairon Gallego (La Habana), y Yudiel Arrechea (Cienfuegos).

Colectivo técnico: Jesús Cruz (entrenador principal), Mario Izquierdo y Manuel Espinosa (entrenadores auxiliares), Lenin Hernández (médico) y Eladio Vives (fisioterapeuta).