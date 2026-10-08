La Nations League regresa a las canchas

La Liga de Naciones vuelve, después de casi dos años de descanso, para permitirnos disfrutar de las selecciones. El pasado 6 de octubre concluyó su fase de grupos con una competición cada vez más reñida.

La presente edición ha dejado, hasta el momento, actuaciones destacadas de Portugal y España con un arranque perfecto, obteniendo 12 puntos de 12 posibles en la cabecera de sus grupos. La selección lusa buscará revalidar su título de la temporada 2025-2026, teniendo en cuenta, que es la única nación en ganar dos copas. Por otra parte, «la roja» impondrá su fútbol en el terreno y demostrará por qué ha sido la única selección en disputar tres finales de la UEFA Nations League desde su fundación.

El conjunto español posee una generación de futbolistas jóvenes que controlan bien la posesión del balón y crean grandes oportunidades. Entre sus principales figuras aparece Lamine Yamal, quien con apenas 18 años lleva el principal peso del equipo sobre sus hombros. Su capacidad para desequilibrar por la banda derecha y participar en las jugadas ofensivas lo convierte en uno de los futbolistas que más atención recibe en el mundo entero.

Francia se mantiene como una de las principales candidatas. Cuenta con grandes jugadores de las mejores ligas del mundo, principalmente, en la delantera y la defensa del campo con un despliegue y desgaste físicos impresionantes en cada encuentro. Además, tiene la habilidad futbolera de Michael Olise, ya que es el jugador que más promedia disparos a puerta por cada 90 minutos en la competencia, con tres.

Inglaterra también entra en lo más alto, con una actuación goleadora en sus primeras presentaciones. Los tres leones presentan una plantilla contundente con Harry Kane y Jude Bellingham en la punta del máximo goleador y asistidor del certamen, con 6 tantos y 4 asistencias, respectivamente.

A partir del 15 de noviembre se reanudarán las acciones con los partidos pendientes de esta fase de liga.

Los equipos mencionados clasificaron con buenos resultados y a estos se les suman Italia, Países Bajos, Grecia y Dinamarca, para luchar en la etapa de cuartos de final, una de las más esperadas por la afición. Estos ocho conjuntos de la Liga A tienen previstos sus enfrentamientos para marzo del año venidero.

En esta fase, los equipos deberán demostrar su mejor forma física y rendimiento en el campo, ya que juegan a partida doble, mientras que en la fase final, conocida como Final Four, donde se disputan la semifinal y la final, las eliminaciones serán directas.

A través de la UEFA Nations League 2026-2027 las selecciones europeas buscarán medir su nivel futbolístico en un escenario importante para la preparación de próximos desafíos internacionales.