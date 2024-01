Universidad Médica de Villa Clara aporta nuevos profesionales a la vida

Vencieron el tiempo de estudios, las preocupaciones ante una materia difícil, aunque extrañarán el día a día de las aulas, el contacto con el profesor exigente pero que ayudó a encontrar las luces, o el rigor de una práctica para demostrar que lo aprendido tendrá su utilidad al dar vida al necesitado. Son algunas de las emociones suscitadas, este jueves, en la graduación 55 de la Universidad Médica de Villa Clara.

De esta manera concluyen los últimos egresados del curso 2023 al diplomar a cerca de mil educandos en las carreras universitarias y también en las esferas de técnicos medios con sus diferentes categorías.

A la Plaza de la Revolución de Santa Clara llevaron resultados y, sobre todo, compromisos con el médico guerrillero que observaba desde su pedestal y sintió orgullo de la nueva generación al ver a los 18 graduados más integrales por esferas, a los 29 que integraron el Movimiento de Avanzada Mario Muñoz Monroy, y escuchar a Dalia Martínez Díaz, la muchacha estomatóloga que habló, en nombre de todos, al resultar la egresada más integral de esta jornada quien prometió ser fiel al legado.

Fue, también, la satisfacción de conocer a los graduados con títulos de oro (TO), a los 21 que alcanzaron el Mérito Científico, y constatar que el Alma Máter de las ciencias médicas villaclareña se robustece con las carreras habituales de Medicina y Estomatología, pero amplía su espectro al desarrollar la amplia gama de licenciaturas en múltiples ramas y los estudios técnicos de ciclo corto, sin descartar los que se desarrollan con educandos del nivel medio de duodécimo y noveno grados.

El buen arte acompañó a la ceremonia, y entre sus momentos incluyó a Maykel Elizarde que volvió a dar gala de su indiscutible maestría al unirse a la vocalista Lisys María Villavicencio para luego regalar «La sitiera» con la que hace hablar ese tres que penetra en el alma.

Dirigentes del Partido, el Gobierno, de las organizaciones políticas, estudiantiles y funcionarios del sector de la Salud entregaron los distintivos a sus merecedores.

Previamente el rector de la UCM, Dr. Calixto Orozco Muñoz, dejó claro que los estudios no concluyen porque son profesiones que reclaman de una continua actualización de conocimientos a favor de su pueblo, y de una institución que no los despide, ya que las puertas quedan abiertas como aquel día en recibieron la bienvenida para iniciar el camino.

Con esta graduación, dedicada al aniversario 171 del natalicio del Apóstol y al 66 del triunfo de la Revolución, el centro ha diplomado a 31636 profesionales en toda su historia; de ellos, casi 4000 de diversas naciones.

Reconocimientos:

GRADUADOS MÁS INTEGRALES :

— Medicina: Carlos Miguel Campos Sánchez, por la sede central de la UCM, y Osmel Mollinedo Rangel, Facultad de Sagua la Grande.

— Estomatología: Dalia Martínez Díaz

— Prótesis estomatológica de ciclo corto: Ángel Herrera Marrero (TO).

— Vigilancia y Lucha Antivectorial (Técnico medio): Saidy Martínez Betancourt (Facultad de Sagua la Grande).

— Servicios Farmacéuticos (Técnico medio): Evelin Hernández Carrillo (Facultad Sagua la Grande)

— Enfermería (Técnico superior): Yurisleidys Álvarez González (TO), (Facultad de Sagua la Grande).

— Enfermería (Técnico medio): Dayanis Mestre Tejedor (Facultad de Sagua la Grande).

— Optometría y Óptica: Glendy Obregón Sarduy.

— Imagenología y Radiofísica Médica: María Pérez García.

— Terapia Ocupacional (técnico superior ciclo corto): Legna López Yera (TO).

— Higiene y Epidemiología (Técnico Superior ciclo corto): Achely Marcelo Delgado (TO).

— Trabajo Social en Salud (Técnico Superior ciclo corto): Liagni González Moreno (TO).

— Electromedicina (Técnico Superior ciclo corto): Erick García Santana (TO).

— Citohistopatología (Técnico Superior ciclo corto): Ania Espinosa Bernal.

— Nutrición y Dietética (Técnico Superior ciclo corto); Rosmely Fernández Márquez.

— Enfermería (Técnico Superior ciclo corto): Yisael Montalvo Rivero (TO).

— Enfermería (Técnico Medio): Elizabeth Vázquez Hernández.

INTEGRALES POR ESFERAS

— Docencia. Dra. Isbetti de la Caridad Acosta Escanaverino. (Título de Oro

— Investigaciones. Dr. Carlos Miguel Campos Sánchez. (Título de Oro)

— Trabajo y defensa. Dr. Pedro Manuel López Baeza. (Título de Oro)

— Cultura. Dr. Raúl Águila Noda.

— Deporte. Dr. Daniel Lamí Suárez Enríquez. (Título de Oro)

Otro momento fue la entrega del Premio al Mérito Científico. El Dr. Jesús Yasoda Endo Milán, vicerrector académico, y Sander Pérez Aldereguía, presidente de la FEU, distinguieron a sus merecedores. (Foto: Ricardo R. González)

PREMIO AL MÉRITO CIENTÍFICO:

Isabetti Acosta Escanaverino, Carlos Miguel Campos Sánchez, Pedro Manuel López Baeza, Daniel Rodríguez Hurtado (TO), Celia Duverger Escobar (TO), Melissa Rivalta Ferrás, Jani Rojas Machado (TO), Orlando García Ávila, Elizabeth Pereira Sánchez, Amanda Oramas Carvajal (TO), Yalina Bravo Cabrera (TO), Lisbet Sánchez Quintero (TO), Mabel Lojo Beltrán (TO).

De la Facultad de Estomatología: Dalia Martínez Díaz, Elisa Anoceto García (TO).

La satisfacción para los maestros al ver el avance de quienes fueron sus alumnos. En este caso el Dr. Jorge Gómez García (Jochi) junto a dos de sus alumnas sobresalientes, entre ellas la más integral que pertenece a la Facultad de Estomatología. (Foto: Ricardo R. González)

De la Facultad de Sagua la Grande (Medicina): Anisbel Pérez de Alejo Plain (TO), Anais Tania Acuña Amador, Osmel Mollinedo Rangel (TO), Giselle Ruiz Yanes, Noelvis Reyes Herrera, Carlos Alonso Basanta.

MIEMBROS DE LA VANGUARDIA MARIO MUÑÓZ MONROY

(Carreras de Medicina y Estomatología): Isabetti Acosta Escanaverino, Carlos Miguel Campos Sánchez, Pedro Manuel López Baeza, Dalia Martínez Díaz, Laura Pozo Pérez. Yalina Bravo Cabrera, Amanda Luis González (Título de Oro), Oscar Peña Bravo (TO), Isabel Morales Olivera (TO), Celia Duverger Escobar, Lianny Hernández Fleites (TO), Elizabeth Pereira Sánchez, Osmel Mollinedo Rangel, Mijaíl Obejero Barreto, Anay Acuña Amador, Karla Alfonso Pérez, Duniel Cuellar Ortiz, Beatriz López Rebuñal, Lissette Rangel Morell, Arleny Guerra Vizcaíno (TO), Eggly Ravelo Borroto (TO), Luis López Morales (TO), Elizabeth Sosa Tápanes (TO), Liz Cabrera Medina (TO), Susan Lara Hernández, Elisa Anoceto García, Jani Rojas Machado, Carlos Alonso Basanta, Melissa Rivalta Ferrás (TO).