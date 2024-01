¿Por qué Santo Domingo reporta las temperaturas más frías de Villa Clara?

En cualquier reporte de Villa Clara en torno a las temperaturas mínimas en nuestra caprichosa temporada invernal, no hay quien le quite los más bajos registros a la estación meteorológica de Santo Domingo.

Incluso, puede que en algunas jornadas comparta escaños con otras locaciones del país, Para el meteorólogo y observador Leandro Morales Alberdi, la razón principal obedece a la posición geográfica de esa demarcación.

«Estamos en el centro, entre la costa norte y la sur. El aire frío baja del continente entre Mayabeque y Matanzas, y como el municipio se ubica al oeste de la provincia, nos encontramos más cerca de ese punto», subraya el experto.

La estación meteorológica de Santo Domingo, ubicada en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, con una historia de 45 años ininterrumpidos. (Foto: Cortesía de Arnaldo Cuenco Guerra)

«Sucede algo similar a lo que ocurre en la llanura Habana-Matanzas por encontrarnos más próximos que cualquier otra estación meteorológica, y también favorece el relieve llano con el traslado del aire procedente de Matanzas, que llega rápido hasta aquí».

Como excelente observador, avalado por sus 42 años de experiencia, Leandro Morales sabe que al estar el municipio alejado del mar, recibe la luz solar por el día y esa energía es expulsada en la noche; de ahí que las estaciones costeras no tengan registros notables de temperaturas mínimas.

Este dominicano conoce muy bien de inviernos, sobre todo cuando debe recorrer en bicicleta los casi dos kilómetros que separan el centro de la municipalidad de la estación meteorológica —ubicada en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (Inivit)—, a la que debe entrar a las 6:00 de la mañana cuando está en ese turno.

«Una vez que bajas el elevado del pueblo, sientes la frialdad en esa especie de microclima, que en la estación siempre lo experimentas».

—En este largo camino también aparecen curiosidades en las variables dominicanas.

—Tuvimos un fin y principio de año con temperaturas por debajo de 10 oC, consideradas notoriamente frías; eso no se repetía desde 1981, y no sabemos cuándo vuelva a suceder. Los registros hablan:

1981: Día 1.o de enero: 5.5 oC, día 2: (7.8), día 3: (8.1), día 4: (6.3), día 5: (6.0), día 6: (7.7), día 7: (7.0), día 8: (9.9).

Ocho días por debajo de 10 oC .

Y en el inicio del actual año hay coincidencias con aquella etapa. El día 1.o de enero: (8.9), día 2: (9.3), día 3: (9.6).

Leandro Morales es uno de los observadores más experimentados en la red de estaciones de la provincia. Cuenta que se inclinó por esta rama al recordar aquellos experimentos del teorema de Torricelli respecto a la presión que aprendió en la etapa de estudiante.

«Ello constituyó algo decisivo para definir mis inclinaciones futuras».

—¿Qué debe caracterizar al buen observador?

—Tener una pericia casi fotográfica de lo que está sucediendo en el clima, valorar todas las condiciones lo más rápido posible, llevarlas a números y hacer la trasmisión, y a pesar de la premura, evitar al máximo los errores.

En la plazoleta de la estación obteniendo datos fundamentales. «Un observador debe tener una pericia casi fotográfica de lo que está sucediendo en el clima». (Foto: Cortesía de Arnaldo Cuenco Guerra)

—¿Puede hablarse de momentos difíciles en sus años de labor?

— El paso de todos los ciclones y tormentas tropicales que han afectado a la provincia: Kate, Lili, Michelle, Denis, Fay, Gustav e Irma.

—Y entre ellos, ¿cuál es el más complejo?

—Sin duda, el «Lili», pues se cayeron las comunicaciones y hubo muchos contratiempos. Recuerdo que en el Inivit sólo quedó un teléfono en la casona o sede central. Estábamos aislados y no olvidaré las observaciones del inolvidable meteorólogo Pepe Bueno, que me dijo: «Observa las nubes para ver si están en dirección este», se lo confirmé, y me aseguró: «Tienes el ciclón debajo ya».

«Añado a "Michelle", otra de las noches más difíciles que he tenido. Sentimos las ráfagas muy cerca, y cuando existen fenómenos de este tipo, todos los observadores debemos permanecer en la estación».

—¿El detalle elemental que no debe faltar en las estaciones meteorológicas?

—Disponer de un archivo. Es vital porque refleja la historia de estas unidades, que en el caso nuestro suma 45 años de manera ininterrumpida. Bien lo sabe Arnaldo Cuenco Guerra, el jefe del colectivo. ¿Quieres historia más completa que esa?