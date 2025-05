Cifuentes enfrenta la vida con los reclamos del tiempo

Cifuentes amanece cada día con el afán de aportarle a su existencia, mejorar lo que ya tiene como fortalezas y entregarles sus esfuerzos a los detalles que necesitan andar bien.

Por ello se justifica el examen emprendido por el Gobierno Central, como preámbulo a la visita gubernamental que se realiza a la provincia de Villa Clara, con el claro objetivo de constatar lo que se ha hecho en la corrección de distorsiones y todo lo que aporte a reimpulsar la economía.

El intercambio estuvo presidido por Víctor Calzadilla Carrillo, funcionario del Departamento de Atención y Prevención y Enfrentamiento al Delito (DAPED); Geydi Jiménez Álamo, primera secretaria del Partido en Cifuentes, y Dailé Santana Pozo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. (Foto: Ricardo R. González)

La comitiva estuvo presidida por Víctor Calzadilla Carrillo, funcionario del Departamento de Atención y Prevención y Enfrentamiento al Delito (DAPED), entre otros funcionarios del nivel nacional, e Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial.

Correspondió al intendente cifuentense, Julio Cesar Castañeda Pérez, «escanear» lo que se hace y, sobre todo, lo que falta para beneplácito de los más de 24 000 pobladores. Baste decir que el 29, 2 % supera los 60 años, y aseveran que constituye el municipio villaclareño que puntea entre los más envejecidos, seguido de Quemado de Güines y Remedios.

Si se habla de delitos, hay disminución en 39 comparado con la etapa del año precedente; sin embargo, la cifra total es de 156. El relacionado con el hurto y sacrificio de ganado mayor ocupa la primacía, además de los robos con fuerza, otros que implican violencia y los de género. Si bien no se registra el flagelo de las drogas, aun así hay que estar alertas y no confiar.

Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, al tanto de los detalles expuestos en las intervenciones. (Foto: Ricardo R. González)

El abasto de agua sigue siendo un problema crónico y extendido por años. La tubería está conectada, pero su avance no acaba de darle el alegrón esperado al llamado Oasis Villareño.

En otro orden aún existen indicadores económicos que no logran las metas previstas, entre ellos, las ventas netas de bienes y servicio, las utilidades, la circulación mercantil minorista, y los posibles productos exportables que no acaban de concretarse.

Existen incumplimientos en torno a la producción y comercialización de alimentos. Habrá que reforzar las acciones en temas de la bancarización, perfeccionar la integración de todos los actores económicos, y continuar el ascenso de proyectos de desarrollo local.

Hasta marzo el plan de leche alcanza solo un 53 % de cumplimiento; sin embargo, hay satisfacciones en granos y frutales, mientras las fábricas de conservas Reinado y Álvaro Alba muestran el rostro feliz en sus producciones físicas.

Temas sensibles tocan las fibras en el territorio. Por ello no se descuida la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se desarrollan las ferias de empleo en los ocho consejos populares con especial seguimiento a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

Diversos factores del territorio participaron en el análisis de lo alcanzado en lo que va del año en el Oasis villareño. (Foto: Ricardo R. González)

Abril dijo adiós con una natalidad que establece 14 nacimientos menos que en idéntico período del año precedente, y al reportarse pocos alumbramientos, un lamentable fallecimiento eleva la tasa de mortalidad infantil.

Cinco parejas reciben asistencia ante su infertilidad y la aspiración de lograr sus embarazos deseados, y por primera vez logran dos gestaciones clínicas, con una efectividad del 40 %. Pero ojo, existen diez gestaciones en la adolescencia, con el riesgo que representan para la salud materna e infantil.

Los programas educacionales funcionan con estabilidad, aunque la cobertura de la fuerza laboral y de cuadros directivos es el indicador más afectado, sobre todo, en la enseñanza primaria.

Por su parte, Cultura y Deportes tienen vitalidad con sus respectivas áreas e instituciones.

Otro de los aspectos examinados recayó en gestionar la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital como pilares en el afán de desarrollo.

Realidades y proyecciones del Desarrollo Local son explicados por Ángel Luis Sánchez González, director de Desarrollo Local en el municipio. (Foto: Ricardo R. González)

Dejo para el final algo sensible que prevalece en el pueblo. No son secreto las condiciones económicas y de otra índole que vive Cuba. No son secretos. Pero no creo nada justo que el pasado martes 13, la cabecera municipal, el poblado de Mata, la comunidad de Braulio Coroneaux, Unidad Proletaria y Sitio Grande permanecieran 23 horas y media sin corriente.

Cifuentes impulsa el Desarrollo Local (DL). El licenciado Ángel Luis Sánchez González, director de la rama en el municipio, sustenta que tienen cuatro mipymes vinculadas a los materiales de la construcción, mantenimiento y otras acciones, en tanto, otra está dirigida a la producción de alimentos y su comercialización.

En el pasado enero solo existía un proyecto de DL, y ahora suman cinco relacionados con la construcción, la impresión y computación, la producción de alimentos y la carpintería, mientras aparecen en cartera otros 19 en la totalidad de los consejos populares del municipio.