Invertir y pensar en la Comunicación

Diversas influencias moldean el acto de comunicar. No se trata de transmitir información por inercia. Contextos de cambios requieren también un cambio en las estrategias. Y, si hablamos de labor institucional en materia de comunicación, nos espera un largo debate. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo ponderar la eficacia comunicativa? ¿Qué desafíos laten aún?

El Festival de Comunicación Social Casa de Cristal se concibió para «barrer» y revolucionar con esas interrogantes. Nélida Esther Álvarez García, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Villa Clara, dialogó con Vanguardia a propósito de la decimoctava edición del certamen, un encuentro que combina novedad y retorno:

«Después de cuatro años volvimos a rescatar el festival. En esta ocasión con una diferencia: no es competitivo como se ha hecho habitualmente, sino netamente profesional. ¿Por qué? Se aprobó hace poco la Ley 162 de Comunicación Social y queremos, a través del evento, que las empresas, organismos y todos los participantes dominen esta disposición».

Álvarez García agregó, como particularidad, los lazos estrechos con el Consejo Provincial de Ciencias Sociales, colectivo que también desarrolla en esta oportunidad su oncena conferencia. «Estoy satisfecha con la alianza maravillosa que hemos logrado. Entre ambos hemos hecho que el festival funcione desde la parte académica y profesional».

Casa de Cristal presenta como tema central Los desafíos de la Comunicación Social en la Cuba actual y comprende varias modalidades de participación.

La comunicadora hizo alusión a las ponencias y trabajos que se llevarán a la Editorial Samuel Feijoó para su aprobación y posterior publicación. Asimismo, comentó acerca de la modalidad online que, por primera vez, asume el evento con el propósito de extenderse hacia las personas que no puedan llegar a Villa Clara. Algunos se inscribieron y, a través de WhatsApp, enviaron sus materiales para estar presentes desde la virtualidad.

Como uno de los momentos más esperados de la cita, destaca el panel sobre descolonización de la comunicación, a cargo de los intelectuales cubanos Abel Prieto Jiménez y Luis Morlote Rivas. Este debate se efectuará el 23 de mayo, primer día de conferencias. Según Nélida Álvarez García, presidenta de la ACCS en el territorio, tendrán lugar en esa misma jornada, pero en el horario de la tarde, talleres sobre buenas prácticas de la comunicación.

«Las Ciencias Sociales, en un salón, se dedicarán a su oncena conferencia, lo que incluye temas como la importancia de la Universidad, la Academia y las investigaciones realizadas desde el Centro de Estudios del Adulto Mayor, sobre todo en la temática del envejecimiento poblacional».

«En otro taller, la

Cubana de Comunicadores Sociales abordará aspectos como la imagen corporativa, la imagen visual y la imagen Cuba, a través de uno de nuestros diseñadores gráficos graduado del ISDI, quien explicará la necesidad de que las empresas tengan sus manuales de identidad visual, atemperados a la ley. A nombre de Kirk Díaz-Guzmán Corrales sabremos cómo utilizar correctamente la imagen Cuba, con sus normativas y solicitudes de autorización».

«Por su parte, la profesora Zaida de La Cruz Mederos disertará sobre la parte organizacional que hoy debe tener una empresa cubana a partir de las exigencias de una nueva Ley, mientras que Antonio Álvarez Villa, director de Comunicación del Gobierno Provincial explicará sobre Comunicación de Gobierno, Comunicación Comunitaria, que también se incluye entre los tres ámbitos que abarca la Ley: lo mediático, lo comunitario y lo organizacional».

Nélida Álvarez García proviene de la Psicología y se enamoró de la Comunicación. Preparar un festival como Casa de Cristal ha sido un reto que ha sabido vencer con creces. Junto al equipo que la acompaña, agradeció el apoyo del Partido, el Gobierno y todas las personas imbuidas en un camino que define como largo y complejo. No podía dejar de mencionar, además, el patrocinio de empresas como la agroindustrial George Washington, Guazú y Los portales Ciego Montero S.A.

«Mientras más extendamos nuestro dominio de comunicar, más será entendida la Ley y el proceso de Comunicación Social en Cuba».

Con respecto a los retos de la comunicación institucional, declaró: «El mayor desafío pasa por el entendimiento de los directivos. Tienen que conocer la Ley. Esta dicta que el director es el máximo responsable de la comunicación en una institución. El comunicador de una entidad se subordina al director. Si no es graduado de academia, le abrimos las puertas para prepararlo y que fluya mejor, pero el directivo del organismo debe comprender la importancia de tener los manuales de gestión de la comunicación. No se puede ver la comunicación como un gasto, sino como una inversión. Ya tenemos Ley y no para engavetar, pues tiene contravenciones. Hay que cumplirla. El desconocimiento de esa ley no impide la sanción», concluyó Álvarez García.

A decir de la presidenta, el nombre del festival surge de una frase de Augusto Conde, quien sentenció que la empresa debía ser limpia y noble como una casa de cristal. «Decidimos ponerle así porque es un festival transparente. Es nuestra Casa de Cristal».

Un festival de (y para) su tiempo

Kirk Díaz- Guzmán Corrales reflexionó en torno al contexto que acoge esta edición de Casa de Cristal y las transformaciones que moldean su realización. Luego de la pandemia y una serie de consecuencias, el certamen villaclareño está de vuelta.

«Cuando el festival comenzó, hablar de comunicación en Cuba era muy complicado. La tónica de los primeros festivales, hasta la edición 10 o 15, aproximadamente, era ponerle más pensamiento a la comunicación visual, es decir, prácticamente, un evento de diseño, de competición en cuanto a carteles y elementos por el estilo.

«En las últimas convocatorias, incluso antes de la COVID-19, se empezó a repensar el incluir la comunicación organizacional, la institucional, algunos temas de la comunicación política, de comunicación para el desarrollo, luego para los gobiernos y hace poco se dedicó a la demografía, o sea, la comunicación en un país donde las personas son cada vez más longevas».

«Este resulta el primer festival con Ley de Comunicación aprobada, por tanto, decidimos no aferrarnos a un tema en específico, como solía suceder, sino hacerlo más abierto.

Díaz -Guzmán expresó que este año, más allá de enfocarse en procederes de las empresas respecto a estrategias, manuales y modos de hacer con carácter legal, se dejará un espacio para la comunicación mediática, es decir, los medios de comunicación y sus potencialidades, donde se abordará la posibilidad de inserción de la publicidad y de la comunicación promocional en sentido general en diferentes entornos, según lo que la Ley provee. Conforma la agenda de "Casa de Cristal" también la comunicación política.

«Por primera ocasión, además, ocurre este festival con un Instituto de Información y Comunicación Social creado en el país y una sede o dirección a nivel de provincia. Por tal motivo, estarán con nosotros comunicadores de los municipios de Villa Clara y también tenemos invitados a comunicadores del Gobierno de Cienfuegos. No hemos cerrado las puertas al interés de otros en venir».

El Doctor Díaz-Guzmán resaltó otra novedad: la creación de un portafolio digital ya concluido el encuentro. Para ese archivo se grabarán todas las conferencias magistrales, talleres, aspectos bibliográficos de los trabajos que se presenten y todo lo que acontezca en las jornadas. Dicha carpeta se venderá a las empresas con el fin de capacitar a comunicadores y trabajadores. La idea se trabajó con apoyo de la Universidad.

«Creo que el evento constituye una respuesta de la Asociación a las demandas que tiene la comunicación en la Cuba de hoy, que son bastantes altas y no todo el mundo las ha comprendido. Existe una necesidad de que la comunicación, como se ha expresado, se convierta en un recurso estratégico de la nación. Esa es una de las líneas directrices del país y lo ha declarado el presidente de la República. La comunicación es un recurso estratégico en todos los niveles. Este será el inicio de un grupo de acciones de preparación que vendrán posteriormente y, sumado a eso, una promoción de la ACCS ante su público.»

El sábado 24 de mayo, día de la clausura, «Casa de Cristal» se vestirá de lujo con la presencia del profesor Manuel Calviño, quien impartirá una conferencia magistral sobre Comunicación de Crisis.