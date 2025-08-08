Fidel, vigente en las villaclareñas

Federadas santaclareñas, en representación de toda la provincia, acudieron al Museo de Artes Decorativas para homenajear a Fidel en su próximo cumpleaños 99.

«A él se le celebra, porque nunca se ha marchado», comentó una de las asistentes a la exposición que, mediante pancartas fotográficas, recoge la historia de la organización a través de sus once congresos.

En su condición de Provincia Destacada en la emulación femenina Villa Clara es la primera provincia del país que recibe la muestra. (Foto: Ricardo R. González)

En su condición de Destacada en la emulación femenina, Villa Clara es la primera provincia en recibir la muestra, que permanecerá en la institución cultural hasta el 15 de agosto, antes de emprender el recorrido por otros territorios del país.

En las palabras de apertura, Mayelín Díaz Rodríguez, máxima dirigente de las féminas en los predios, esbozó la esencia de cada uno de estos eventos que, en su mayoría, contaron con la presencia de Fidel, Raúl y de Vilma, la eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.

Sin pretender una cronología en la memoria de las federadas, según las generaciones, cuántas remembranzas pasaron por ellas al evocar las diferentes visitas realizadas por el líder de la Revolución cubana al territorio. No se pueden olvidar las efectuadas al entonces organopónico Las Marianas, a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, al Instituto de Biotecnología de Las Plantas o a la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos Primero de Mayo (Inpud).

Diferentes generaciones aprecian el valor de cada congreso femenino. (Foto: Ricardo R. González)

A pocos días del triunfo revolucionario, el 6 de enero de 1959 Fidel había pronunciado una alocución en Santa Clara, a la entrada de la Caravana de la Libertad, y antes de la división político-administrativa de 1976, el Comandante en Jefe recorrió las áreas del lentonces Plan Banao, perteneciente a la antigua provincia de Las Villas, y asistió, el 9 de abril de 1968, a la inauguración del Hospital de Sagua la Grande.

Como sentencian las mujeres «Fidel es siempre mucho más», y un momento inolvidable ocurrió el 18 de octubre de 1997 en el Mausoleo del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara con la inhumación de los restos del Guerrillero Heroico, en lo que sería su reencuentro con el Che bajo total solemnidad para emprender los combates de la nueva era.

«Cada día Fidel renace e impulsa a avanzar», enfatiza la fiscal Mabel Dipotec Mollinedo. (Foto: Ricardo R. González)

Ha pasado el tiempo; sin embargo, la fiscal Mabel Dipotec Mollinedo, una cubana a plenitud, recuerda que no pudo asistir a aquel acto que desbordó la Plaza, el 30 de septiembre de 1996, porque aún no se encontraba en la provincia, pero reconoce que un pueblo desafió la lluvia para estar junto a Fidel, en un encuentro organizado en cuestión de horas con la respuesta esperada por parte los villaclareños.

Un instante que marcó definitivamente la vida de Mabel fue la Tribuna Abierta celebrada el 29 julio de 2000 en el propio santuario de la solidaridad, por el aniversario 47 del asalto al cuartel Moncada, de cuyo acto central la provincia resultó sede.

Osmara Cañizares Mesa, una vida dedicada a la FMC como fundadora y en el resto de las tareas que le han asignado. Alguien que admirará por siempre a Fidel y a Vilma. (Foto: Ricardo R. González)

A ella la fiscal sí asistió, y el líder cubano pronunció la histórica frase: «¡Villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos», que al cabo de 25 años Mabel Dipotec la considera como un incentivo personal.

«Desde que la escuché caló en mí una especie de resorte o llamado que impulsaba a mayores conquistas y metas de valor y compromisos. Él es nuestro Comandante y quien ha inspirado a su pueblo aun en las peores circunstancias, el líder indiscutible de América y de los humildes de todo el mundo. Escuchar esa frase devino fuerza para todos los tiempos, y siempre que se presenta un problema cuya solución parece imposible pensamos en Fidel. Un verdadero previsor, único.

—Entonces, ¿Fidel no se ha ido?

—No se irá nunca. Vino a la tierra a quedarse para siempre, un hombre que cada día renace e impulsa a avanzar, y las mujeres junto a él.

Para las asistentes constituyó una exposición de recuerdos y motivaciones, la confluencia de dos fechas: el cumpleaños 99 de Fidel y el aniversario 65 de la constitución de la FMC, que, el próximo 23 de agosto, abogará por esas razones que hacen plenas a las villaclareñas y cubanas.