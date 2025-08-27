Nuevo primer secretario del Partido en Ranchuelo

El Pleno del Comité Municipal del Partido de Ranchuelo aprobó la promoción del compañero Yoel Padrón Padrón como primer secretario en el territorio, en lugar de Diamela López Valdés, quien fue promovida a primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara.

Yoel Padrón Padrón, nuevo primer secretario del PCC en Ranchuelo.

Padrón Padrón, de 48 años de edad, se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica en el Comité Municipal del PCC en este territorio. Es licenciado en Enfermería y cursó el entrenamiento en la Universidad del Partido Ñico López. Acumula veintitrés años de experiencia en responsabilidades políticas, primero en la Unión de Jóvenes Comunistas y, posteriormente, en el Partido Comunista de Cuba, labor que inició en el municipio de Santa Clara; fue promovido al cargo de funcionario del Comité Provincial, y luego a miembro profesional del Buró Ejecutivo en el municipio de Ranchuelo.

El Pleno del Comité Municipal reconoció la experiencia, trayectoria y años de entrega de la compañera Diamela López Valdés en este territorio.

El pleno fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.