Recibe Fusibles y Desconectivos Condición de Colectivo Destacado Nacional

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Fusibles y Desconectivos de Villa Clara, perteneciente a la Empresa de Producciones Electromecánicas de la Unión Eléctrica, recibió este martes la Condición de Colectivo Destacado otorgado por el Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, a propuesta de su homólogo provincial.

Luego de la entrega del estímulo, Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, realizó un recorrido por la industria y dialogó con los trabajadores. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Yaimara Ramos González, secretaria general del gremio de Energía y Minas en el territorio villaclareño, destacó que la entrega de la condición obedece al cumplimiento del plan de producción correspondiente al año precedente.

El distintivo responde, además, a los empeños y esfuerzos de sus trabajadores en la recuperación de transformadores dañados de las provincias centrales, que alivia el déficit de estos equipos y permite garantizar el servicio eléctrico en el sector residencial, así como en la producción de fusibles y desconectivos.

Avalan el reconocimiento los resultados productivos del año 2024 y su incursión en la recuperación de transformadores. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Por su parte, María Romero Yera, secretaria general de la sección sindical de Fusibles y Desconectivos, expresó que el reconocimiento los convida a realizar mayores esfuerzos en la reposición de transformadores y llevar adelante otras producciones necesarias, estímulo que se suma al de Destacado a nivel de empresa que recibieran recientemente.

La ceremonia estuvo presidida por Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, quien al concluir la ceremonia recorrió la instalación acompañada por su director Juan Carlos Valdés Recio y otros directivos de esa entidad, donde dialogó con los trabajadores y jóvenes de reciente incorporación, e indagó por el proceso productivo y las condiciones laborales.