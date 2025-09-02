Pronostica Meteorología en Villa Clara lluvias para los próximos días

Altas probabilidades de precipitaciones durante los próximos cinco días pronostica el Centro Meteorológico de Villa Clara (CMP), y determinadas características hacen que se concentren entre el centro- norte de la provincia.

Así lo precisó el meteorólogo Conrado Álvarez Delgado, al subrayar que guardan relación con la presencia de vaguadas que influyen en nuestra área geográfica, sumadas a las ondas tropicales en tránsito por el mar Caribe.

Señalada en un círculo, la vaguada que provoca lluvias sobre gran parte del territorio nacional, sumada a ondas tropicales que transitan por el mar Caribe. (Foto: Cortesía del Centro Meteorológico de Villa Clara)

La incidencia predominante recae sobre los municipios de Santa Clara, Santo Domingo, Ranchuelo, Camajuaní, Caibarién, Encrucijada y Sagua la Grande, e irán disminuyendo luego del fin de semana.

Pudieran acompañarse de tormentas eléctricas, fuertes vientos y eventos aislados de severidad, como ha sucedido en días anteriores, por lo que Álvarez Delgado recomienda estar preparados y protegerse ante estos fenómenos que no dejan de ser peligrosos.

«Septiembre —dijo— resulta uno de los meses más lluviosos dentro del período de precipitaciones en Cuba, por lo que no es extraño que ocurran situaciones como estas».

Respecto a la temporada ciclónica y sobre algunos «vaticinios» que circulan, el experto señaló que también el actual mes aparece entre los de mayor incidencia, junto a octubre y noviembre, como cierre de la etapa, para todo el archipiélago.

«Estamos estudiando una onda muy activa que se encuentra en el océano Atlántico oriental, y comienza a generar ciertas alertas en redes sociales, que provocan desinformación. Acorde con su modelación, hasta el momento, no ofrece peligro para el país, y por la existencia de una vaguada sobre la Florida y Las Bahamas debe mantener el rumbo de los organismos anteriores hacia el noroeste y luego al norte sin tocar tierra».

Conrado Álvarez reitera en que un detalle es prevenir y llamar a seguir las informaciones especializadas, y otro, levantar falsas expectativas cuando no existen condiciones ni fundamentos para ello.