La voz sindical villaclareña en la consulta nacional

La provincia de Villa Clara despliega una estrategia intensa para garantizar la participación de los trabajadores en la consulta nacional sobre el nuevo Código de Trabajo. El proceso, liderado por el Sindicato de Educación, Ciencia y Deporte, abarca más de 820 secciones sindicales, reorganizadas para facilitar el debate en todos los territorios.

Tamara Sáez Mosquera, secretaria provincial del sindicato, detalla que ya se realizaron asambleas piloto en Corralillo, Manicaragua, Placetas, Santo Domingo y Santa Clara. En octubre y noviembre, el municipio cabecera concentrará el grueso de las sesiones, con cobertura casi total.

«El nuevo Código reconoce el protagonismo sindical: ningún administrativo puede decidir sin el aval del dirigente sindical», subraya Sáez. Esta participación activa responde a inquietudes históricas del gremio, como la exclusión de los trabajadores en decisiones clave.

Desde el sector educativo se han propuesto mejoras concretas: reconocer el trabajo invisible de auxiliares y técnicos, incorporar prácticas laborales remuneradas para estudiantes de carreras pedagógicas y garantizar condiciones psicosociales que protejan la salud mental del personal docente.

También se sugiere reducir el servicio social obligatorio de tres a dos años para los graduados de carreras pedagógicas, como incentivo para la permanencia y el vínculo temprano con las comunidades escolares.

«Queremos que el Código represente a cada trabajador desde su realidad», concluye Sáez. Las propuestas se recogen en actas y se tramitan en 72 horas, con apoyo jurídico desde la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y cobertura de los organismos que atiende el sindicato.