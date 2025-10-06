Homenaje en Ranchuelo a los mártires del crimen de Barbados (+Audio)

Porque tenemos memoria y porque no olvidamos nuestra historia, Cuba honra hoy a las víctimas del Crimen de Barbados el 6 de octubre de 1976, en el aniversario 49 del horrendo crimen.

Más de 70 personas perdieron su vida a causa de un vil sabotaje terrorista perpetrado al vuelo de Cubana de Aviación 455 que regresaba a nuestra Patria, entre ellos el equipo de jóvenes esgrimistas que habían conquistado la medalla de oro para su país en el Campeonato Centroamericano y del Caribe.

(Foto: Dalia Reyes Perera)

El acto central provincial de Villa Clara para conmemorar la efemérides, Día de las víctimas del terrorismo de Estado, tuvo lugar en el Parque de los Mártires del municipio de Ranchuelo, y estuvo presidido por Susely Morfa, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en este territorio, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de este municipio junto a todo el pueblo.

Ranchuelo tiene dos hijos, víctimas de este acto terrorista, Wilfredo Pérez Pérez, piloto, y Ángel Tomás Rodríguez Valdés, integrante de la tripulación, a quienes su pueblo no olvida, como a todos los que murieron a causa del odio.

(Foto: Dalia Reyes Perera)

(Foto: Dalia Reyes Perera)

Como ha dicho Carlos Cremata, director de La Colmenita e hijo de otras de las víctimas de Barbados: ¡Viva la vida! Para ellos el tributo eterno. (Dalia Reyes Perera)