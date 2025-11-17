Presentan en Villa Clara programa conmemorativo por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución

Bajo el lema «67 años: Un pueblo en Revolución», la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular de Villa Clara, acogió este lunes la presentación del programa conmemorativo por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución en la provincia.

Con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, se conoció que dicho programa tendrá como motivación fundamental el Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro, a celebrarse el 13 de agosto del 2026, así como el IX Congreso del Partido.

En ese sentido, las actividades incluyen acciones encaminadas a resaltar el heroísmo y la unidad del pueblo cubano entorno a la Revolución y sus líderes, en medio de un complejo contexto económico, recrudecido por el impacto del bloqueo sobre nuestro país.

(Foto: Tomada de CMHW)

El legado de Fidel, su impronta en todos los frentes de la vida económica, social y cultural de la nación, especialmente del territorio villaclareño, constituye también el pilar para reconocer la labor de entidades, instituciones, colectivos y trabajadores que han sabido crecerse ante el difícil escenario de este 2025.

Desarrollar acciones para impulsar las principales tareas económicas, sociales y de la defensa del país, cumpliendo con los compromisos en la producción de alimentos, la siembra de diferentes cultivos en la campaña de invierno, el inicio de la zafra azucarera, la recuperación de las capacidades de generación eléctrica, captación de divisas, las transformaciones en barrios y comunidades con algunas situaciones de vulnerabilidad, resultan algunas de las tareas imprescindibles en estas fechas.

El espacio fue el momento oportuno para reconocer la labor de los líderes estudiantiles de las diferentes organizaciones, como parte de las celebraciones aquí por el Día Internacional de los Estudiantes.

Reconocimiento a los líderes estudiantiles de las diferentes organizaciones, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de los Estudiantes. (Foto: Tomada de CMHW)

«Un pueblo en Revolución» no es solo una frase: es una afirmación de identidad, continuidad y acción colectiva. A 67 años del triunfo de enero, el pueblo cubano conmemora desde la creación, la resistencia y la alegría de seguir transformando su realidad. (Óscar Salabarria Martínez)