Sindicalismo villaclareño refuerza su rol en la economía y la legalidad

El pleno del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Villa Clara, realizado en noviembre, centró su atención en temas clave para el desarrollo del territorio: el enfrentamiento a las ilegalidades, el fortalecimiento de la disciplina laboral, la organización del sector no estatal, el impulso a los rubros exportables y la participación activa de los colectivos en el programa gubernamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Durante el encuentro, que forma parte del proceso orgánico rumbo al 22 Congreso de la CTC, participaron dirigentes sindicales de todos los municipios, encabezados por Maglin del Sol Martínez, secretaria provincial de la organización, y José Antonio Pérez Pérez, miembro de la comisión organizadora del Congreso.

Uno de los temas más debatidos fue la necesidad de fortalecer la prevención y el control interno en sectores vulnerables como el agropecuario, el azucarero, la salud y las formas no estatales. «La organización tiene que acabar de instrumentar un sistema de trabajo para la captación de denuncias, fortalecer la guardia obrera y preparar a nuestros dirigentes sindicales para enfrentar las causas y condiciones que propician estos hechos», afirmó Del Sol Martínez.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Se insistió en la articulación con organismos como la Contraloría, el Tribunal y el Ministerio de Agricultura, así como en la aplicación efectiva de la resolución 146 sobre rendición de cuentas administrativas. El hurto y sacrificio de ganado mayor, el desvío de medicamentos y recursos y las indisciplinas sociales fueron señalados como prioridades en la agenda sindical.

En paralelo, se abordaron las potencialidades de la provincia en materia de exportaciones, con énfasis en sectores como el Minal, el Minag y la Universidad Central de Las Villas. Productos como el tabaco torcido, el ají picante, el carbón vegetal, la miel de abeja, la langosta, la esponja y la aleta de tiburón figuran entre los renglones con mayor demanda. «El sindicato debe acompañar estos procesos desde la base, velando por la entrada oportuna de habilitaciones, el pago justo en MLC y el completamiento de la fuerza laboral calificada», subrayó la secretaria provincial.

La afiliación sindical y la formación de cuadros fueron también ejes centrales del debate. Se reconoció la urgencia de cerrar el año con estructuras más sólidas, especialmente en el sector no estatal, donde se concentran las mayores reservas de crecimiento. «Organizar a los trabajadores por cuenta propia y de mipymes no es solo una meta, es una necesidad estratégica para el país», enfatizó la máxima dirigente sindical en la provincia.

Por su parte, José Antonio Pérez Pérez destacó el papel de los colectivos laborales en el análisis de los objetivos del programa gubernamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. «Se trata de lograr que los trabajadores comprendan que existe un hilo conductor para salir de la crisis, y que sus propuestas enriquezcan ese programa desde la base», señaló. Este proceso se desarrollará en todos los sindicatos del territorio entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre.

Como ejemplo de buenas prácticas, Juan Manuel Márquez, secretario del buró sindical de la empresa Inpud Primero de Mayo, compartió experiencias de encadenamientos productivos con formas estatales y no estatales, así como la implementación de un dispositivo inteligente para el monitoreo energético, desarrollado junto a la Universidad Central y financiado por la Unión Europea. «Esto garantiza transparencia tecnológica y mejora los ingresos de la empresa y de los trabajadores», explicó. También resaltó el programa de acogida a nuevos empleados, la atención diferenciada a jubilados activos y la estimulación moral y material como estrategias para contrarrestar la frustración laboral.

El pleno reafirmó la voluntad del sindicalismo villaclareño de actuar con mayor eficacia en la prevención, la organización y la participación activa en los procesos económicos y sociales del territorio, como parte del compromiso con el modelo de desarrollo socialista cubano.