Conmemoran en Santa Clara el aniversario 75 de la primera autodefensa de Fidel Castro

En la Sala Primera del Tribunal Provincial de Villa Clara se desarrolló un solemne acto conmemorativo por el aniversario 75 de la primera autodefensa del entonces joven letrado Fidel Castro Ruz. En aquel histórico juicio, Castro transfiguró su rol de acusado para erigirse en acusador, tras elaborar una contundente denuncia contra la corrupción del gobierno de Carlos Prío Socarrás.

Ante los presentes fue expuesto con precisión el contexto del memorable hecho: «El llamado a una huelga para defender los derechos de los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza impulsó a Fidel y a otros compañeros de la FEU, entre ellos Enrique Benavides, a marchar hacia la ciudad de Cienfuegos en noviembre de 1950. No obstante, un enfrentamiento entre Fidel y la comitiva de la organización estudiantil con el jefe de la policía local por la negativa a permitir la concentración popular, provocó su detención y traslado hacia el Vivac de Santa Clara».

Este episodio daría paso al denominado Juicio de Urgencia 543, escenario donde el futuro Comandante, con elocuencia y bajo la imponente proclama «¡Yo acuso!», desafió al poder judicial. Desde el estrado, denunció la falta de garantías constitucionales, la malversación de los fondos públicos y otros males que aquejaban a Cuba en aquel entonces.

En la mesa de la defensa, Ronaldo Daniel Rodríguez García. En el banquillo de los acusados, al frente, Alejandro Leiva Ríos y a su lado Antonio Arboláez Llanes. (Foto: Laura Beatriz Zaita Arjona)

Con el objetivo de reflejar la trascendencia de aquella jornada, estudiantes de Derecho de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas recrearon el juicio. Los jóvenes Ronaldo Daniel Rodríguez García, Alejandro Leiva Ríos y Antonio Arboláez Llanes encarnaron, respectivamente, al doctor Benito Besada, a Fidel Castro y a Enrique Benavides.

«Haber tomado el papel de Fidel en su primera autodefensa fue algo crucial para mi aprendizaje como futuro abogado, ya que Fidel es y siempre será un ejemplo para todos. Fue una experiencia gratificante haber logrado asumir su rol como se debía», afirmó Leiva Ríos.

La ceremonia contó con la presencia de Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido; Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial; Ania Aparicio Albelo, diputada a la Asamblea Nacional y directora provincial de Justicia, y Fernando Echerri Ferrándiz, presidente de la Junta directiva de la Unión de Juristas de Cuba en Villa Clara, junto a otros jefes de organismos jurídicos y juristas locales.

Durante las palabras de clausura, Martín Rodríguez reflexionó sobre la resonancia del acontecimiento: «Jamás en la Audiencia de Las Villas se había hablado en esos términos, no existían antecedentes ni se creía posible que alguien se pronunciara de esa forma. El Tribunal también recibió el impacto; era algo absolutamente nuevo, un suceso ante el cual hubo una reacción de asombro y admiración».