Reconstruyen puente vital en comunidad villaclareña afectada por inundaciones

Bajo un sol inclemente que seca el lodo dejado por las aguas, el martilleo metálico y el ronroneo de la maquinaria han sustituido al rugido del río crecido. En la comunidad de Mariana Grajales, un ejército de hombres y mujeres anónimos libra una batalla contrarreloj para devolver el pulso a la vida. Su misión: reconstruir, en tiempo récord, uno de los puentes arrasados por las intensas lluvias del pasado sábado, un eslabón vital que conecta las comunidades de Mariana Grajales y Larrondo, en Sagua la Grande.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez) (Foto: Oscar Salabarría Martínez)



La emergencia dejó la zona completamente incomunicada, con sus dos únicos accesos viales destruidos. La respuesta, sin embargo, no se hizo esperar. En una muestra de unidad y capacidad de movilización, fuerzas combinadas de la Ecoing 25, la Empresa de Materiales de la Construcción y Azcuba en la central geografía se desplegaron en la tarde del domingo 14 de diciembre en el terreno, uniendo voluntades y recursos para restablecer el paso.

Más allá de los camiones y las vigas de acero, el verdadero cimiento de esta obra es humano. Son los héroes anónimos —obreros, soldados, ingenieros, vecinos— quienes, con las manos en el barro y la determinación en la mirada, están levantando no solo un puente de concreto, sino también uno de solidaridad.

La escena es un vivo retrato de resistencia. Delegados y presidentes de consejos populares, cuyas propias viviendas fueron alcanzadas por la inundación, abandonaron otras preocupaciones personales para resguardar los bienes y, sobre todo, la vida de sus vecinos. Este rápido accionar, coordinado entre las defensas municipal y provincial, fue clave para evitar la pérdida de vidas humanas, el logro más preciado en medio del desastre.

«Reconocemos el trabajo titánico de estas fuerzas», expresó la gobernadora provincial de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, quien junto a la primera secretaria del Partido en el territorio, Susely Morfa González, ha seguido de cerca los trabajos de recuperación. «Son el Minint, las FAR, los constructores... héroes anónimos que tienen el compromiso de acompañar y solucionar las afectaciones causadas al pueblo».

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

El esfuerzo colectivo no ha pasado desapercibido para la máxima dirección de la provincia. Tanto Susely como Milaxy extendieron su reconocimiento a nombre propio y de toda la dirección política y gubernamental.

Morfa González, quien asumió este año la responsabilidad al frente del Partido en el territorio, destacó el valor de «una labor silenciosa en ocasiones, pero esencial para el presente y el futuro del país». Esa misma labor silenciosa y esencial es la que hoy se hace visible entre grúas y tractores en Sagua la Grande y Cifuentes.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Por su parte, la gobernadora destacó no solo la obra de ingeniería, sino todo el apoyo logístico y humano que la hace posible. «Debemos señalar la celeridad con la que se ha elaborado y repartido la comida, la prontitud con que los damnificados comenzaron a recibir el apoyo necesario», dijo.

La reparación de este puente es solo el primer paso. Las autoridades ya tienen la vista puesta en el camino que lleva a la comunidad y en la reconstrucción del segundo puente afectado. «Después también ellos van a seguir arreglando el camino y se va a trabajar en la reconstrucción vial», explicó Sánchez Armas.

Este enfoque integral busca no solo una solución inmediata, sino la restauración completa de la normalidad para los sagüeros.

Mientras el nuevo puente toma forma, cada soldadura, cada mezcla de cemento y cada mano que la coloca, es un testimonio de que la mayor fortaleza de Cuba reside en su pueblo unido. En Mariana Grajales, hoy no solo se reconstruye un acceso vial; se consolida, con el sudero de sus hijos, el puente indestructible de la voluntad colectiva.