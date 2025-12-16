El 2025, un año de retos para la Onure en Villa Clara

La Oficina para el Control y Uso Racional de la Energía (Onure) en Villa Clara arribó recientemente a sus 13 años de creada. La ocasión sirvió de motivo para efectuar el balance de la entidad correspondiente al año 2025.

En la sede de la institución se dieron cita un grupo de trabajadores para analizar resultados y plantear proyecciones. Al encuentro asistió, además, una representación del Comité Provincial del Partido, los Comité de Defensa de la Revolución y la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

En las palabras iniciales Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina en esta central provincia, introdujo aspectos significativos durante el período, que también fueron reflejados en audiovisuales y presentaciones relacionadas con los principales resultados del trabajo por actividades y departamentos.

La Onure villaclareña arribó a sus 13 años de fundada con varios retos a enfrentar (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

El apartado de la Eficiencia Energética abrió el balance. En ese aspecto, se presentaron datos sobre inversiones y revisiones energéticas programadas a lo largo del año. También se abordó sobre el potencial de ahorro identificado en las revisiones energéticas del período.

Con respecto a los resultados de la actividad de normalización y eficiencia energética destacaron la participación de la Oficina en la V Convención Científica de la UCLV y la IV Feria de Innovación, además de la capacitación sobre transición energética a organizaciones del territorio. Resultaron de interés las principales deficiencias o desafíos a enfrentar en cuanto al control energético. Acerca de ello, se hizo mención a las dificultades para acceder a las compras y los servicios relacionados con el transporte, los medios informáticos, de protección y otros materiales para el trabajo.

Se hizo énfasis en las acciones que, desde los medios de comunicación, se efectuaron para la promoción del uso racional de la energía y la motivación al ahorro. Por otra parte, figuraron en el debate aspectos como la comunicación interna y la atención al hombre. A propósito de esta última, se informó que se planificaron varias actividades para los trabajadores y se elevó el expediente para la condición de Colectivo Distinguido, la cual fue otorgada por sexto año consecutivo.

Un momento emotivo resultó la entrega de la distinción 65 Aniversario de los CDR con motivo del trabajo desarrollado entre la Onure y la mayor organización de masas del país. La casa de altos estudios villaclareña también se sumó al agasajo con un reconocimiento especial para agradecer a la entidad por su consagración y esfuerzo al servicio de la educación, la ciencia y la investigación. Asimismo, se dio lectura a una carta de felicitación al colectivo firmada por Leisy Hernández González, directora general de la Onure en el país. Algunos trabajadores recibieron estímulos por sus resultados sostenidos a lo largo del año.

Varios trabajadores resultaron distinguidos por sus esfuerzos dentro de la Oficina (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

En diálogo con Vanguardia, Alfredo Leyva Céspedes, jefe del departamento que atiende normalización y eficiencia energética, explicó varios procesos importantes que ocuparon a la Onure en 2025:

«Ha sido un año intenso de trabajo, enmarcado por complejidades que, desde el punto de vista electroenergético, afronta nuestro país. Acompañamos todo lo relacionado con el proceso inversionista desde el marco regulatorio de la energía, el uso de equipos eficientes tecnologías más amigables que tributen a disminuir los consumos… Hemos realizado, además, un control a las empresas altas consumidoras del territorio y al sector turístico para identificar potenciales de ahorro…

«Se desarrolló durante 2025 el acompañamiento a un programa de certificación de salas de calderas eficientes en conjunto con la Empresa de Refrigeración y Clima de Villa Clara. Para ello, la provincia logró declarar salas eficientes que contribuyen a un mejor aprovechamiento de los combustibles, a lo que se une la disminución de gases contaminantes a la atmósfera. Nos hemos enfocado en garantizar servicios vitales en centros educativos y médicos. De conjunto con Recursos Hidráulicos, se trabaja en la sustitución de sistemas de bombeo, que ahora se fabrican con energías renovables. Esto garantiza que en las comunidades donde se hacía difícil el acceso al agua por parte de suministros eléctricos, obtengan hoy ese recurso vital. Actualmente, existen en territorio villaclareño 39 sistemas de bombeo instalados con estas fuentes de energía.

A decir del directivo, han atravesado un año encaminado también a las formas de gestión no estatal y la asignación de planes de consumo de energía. De manera general, la Onure villaclareña ha asumido 12 meses cargados de retos, pero también de crecimiento gracias a su sólido sistema de trabajo. Entre sus principales líneas, el cambio de matriz energética se ha convertido en una pauta esencial para la provincia y el país.

Pie de fotos:

Diversas entidades de la provincia adoptan energías renovables en el actual contexto. (Foto: Cortesía de Alfredo Leyva Céspedes)