Villa Clara: Destacada en la Ciencia Cubana

La delegada recalcó que estos resultados son fruto de un sólido trabajo en equipo dentro de un ecosistema único que integra a 4 universidades, 15 entidades de ciencia, un Parque Científico Tecnológico y un extenso tejido empresarial. La distinción, compartida con La Habana y Ciego de Ávila, se enmarca en una jornada dedicada al Centenario de Fidel Castro, bajo el lema «La ciencia en Villa Clara se llama Fidel».

Durante la conferencia, fue presentado un informe de la Delegación Provincial del CITMA sobre los principales resultados de la ciencia, tecnología e innovación en 2025. Estos resultados se encuentran agrupados según las líneas de la Estrategia de desarrollo en Villa Clara.

Respecto a la generación energética, la provincia cuenta con 10 parques solares fotovoltaicos que han generado un acumulado de más de 64 000 MWh. Además, el aporte de los centrales azucareros al Sistema Eléctrico Nacional fue superior a los 1000 MWh y se construyó un prototipo de aerogenerador de eje vertical.

La producción alimentaria consiguió recuperar hectáreas, a través del encadenamiento productivo, para la siembra de alevines, que significan 50t de pescado a mediano plazo. La provincia realiza producciones alternativas de sirope, concentrados, jugos y mermeladas para ofertar a la alimentación de la población.

La Dra. Velasco Gómez destaca que, en el ámbito de la conservación de la memoria, se inscribieron 6 fondos en el Registro Estatal y se digitalizaron un 107% de los documentos planeados, con aportes cruciales del Archivo Histórico Provincial y la Dirección de Justicia.

De las 19 propuestas presentadas para premios nacionales, 8 de ellos llenan particularmente de orgullo a la delegación villaclareña. Por ejemplo, se destacan el perfeccionamiento del diagnóstico clínico precoz del embarazo ectópico y un succionador mínimamente invasivo para neonatos y lactantes con depresiones óseas del cráneo.