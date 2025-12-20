Donativo de Copextel refuerza la atención médica infantil en Villa Clara

El hospital provincial pediátrico universitario José Luis Miranda, de Santa Clara, recibió el viernes 19 de diciembre una donación de la Empresa Copextel en Villa Clara, consistente en una nevera destinada a fortalecer la cadena de frío para la conservación de medicamentos.

Durante el acto de entrega, el máster Leiva Rodríguez, vicedirector de Aseguramiento Médico del centro, agradeció el gesto y subrayó su importancia para la atención pediátrica en el territorio:

«Queremos darle las gracias a Copextel Villa Clara por el donativo que nos hizo en el día de hoy, ofertándonos una nevera para fortalecer la cadena de frío del hospital, importantísima en estos tiempos para mantener una correcta conservación de los medicamentos que requieren temperaturas de entre 2 y 8 grados», afirmó.

«Esta adquisición es vital para la institución, pues nos permite garantizar la estabilidad de los fármacos tanto en los almacenes como en la farmacia intrahospitalaria, lo cual repercute directamente en la seguridad y eficacia de los tratamientos que reciben nuestros niños», añadió.

Por su parte, Juan Carlos Roche García, gerente económico de la filial Copextel en la provincia, explicó que la entrega forma parte de una reserva creada con fines de responsabilidad social:

«Estamos entregando esta donación al Hospital Infantil “José Luis Miranda” dada la importancia que representa para la salud del territorio este centro, donde se atienden nuestros niños», expresó.

«Decidimos hacerlo aquí por la tradición y el impacto que tiene en la comunidad. Esperamos que esta contribución sea de utilidad para el desempeño de sus funciones y para garantizar la salud de la infancia en la provincia», concluyó.

La acción refuerza los vínculos entre el sector empresarial y las instituciones de salud en Villa Clara, y demuestra cómo la colaboración puede traducirse en beneficios concretos para la población, especialmente para quienes más lo necesitan.