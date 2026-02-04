Cuentas claras a favor de la Campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos

Desde el pasado 5 de enero comenzó en Villa Clara y todo el país, la Campaña de Declaración Jurada (DJ) y Pago de tributos para el Ejercicio Fiscal 2026, con fecha de cierre el 30 de abril.

Como en años anteriores se mantienen los beneficios fiscales para quienes declaren y paguen antes del 28 de febrero, con la bonificación del 5 % de la cuantía correspondiente; en tanto, para quienes utilicen los canales digitales de pago habrá un descuento del 3% del importe a pagar.

Entre las novedades del actual proceso en el cual los ciudadanos, empresas y otros contribuyentes deberán presentar sus declaraciones fiscales y otras obligaciones tributarias ante las autoridades de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se encuentra el incremento en cinco veces del impuesto sobre el transporte terrestre y de embarcaciones, conocido como el pago de la chapa, también con una bonificación del importe a pagar del 5 % para quienes ejecuten el pago antes del 28 de febrero.

Asimismo, existen nuevas reglas para las personas que sean titulares de proyectos de desarrollo local (PDL), a partir de la escala progresiva actualmente en vigor conforme a la Ley 181 del presupuesto del 2026, según las utilidades que generen, con fecha tope para la declaración de sus ingresos hasta el 30 de abril.

También se incrementan las cuantías de las multas para quienes incurran en infracciones de los deberes formales. En el caso de las personas naturales, las mismas serán de hasta mil pesos. De igual forma, por no conservar y actualizar en períodos de cinco años la documentación relacionada con la contabilidad, las cuantías serán hasta 70 000 pesos, y hasta 40 000 pesos por no presentar en el término establecido la DJ y demás documentos.

Por su parte, quienes falseen, oculten o alteren la documentación y la información de trascendencia tributaria, recibirán multas de hasta cien mil pesos.

De igual forma, están obligados a presentar la DJ las personas jurídicas (entidades estatales y no estatales) en un término hasta el 31 de marzo. En tanto, los productores del sector cañero podrán declarar a partir del primero de julio y hasta el 2 de noviembre del año en curso.

Los contribuyentes interesados podrán visitar el Portal Tributario www.onat.gob.cu, en cuya sección Descargas encontrarán los modelos de Declaración Jurada en Formato Excel y PDF, que facilita el cálculo del impuesto a pagar.

Es importante recordar que el pago de tributos tiene un impacto directo en el presupuesto del Estado cubano, al destinarse a financiar sectores presupuestados como la Salud, la Educación y el Deporte, así como la Asistencia Social para personas vulnerables. De ahí la importancia de cumplir con estas obligaciones como un deber ciudadano para cubrir los gastos en que incurre el Estado para satisfacer los requerimientos de la sociedad, mediante la redistribución de los ingresos.