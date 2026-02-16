Nuevo Primer Secretario del Partido en Santo Domingo

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Santo Domingo aprobó la promoción del compañero Yoanis González Hernández como primer secretario en el territorio, en lugar de Javier Gómez Regalado, a quien le serán asignadas otras responsabilidades.

González Hernández, de 41 años de edad, es graduado de nivel superior (Licenciado en Ciencias de la Computación). Cursó el entrenamiento en la Facultad Provincial del Partido Carlos Baliño, y el Diplomado de Dirección Política en la Escuela Superior del Partido Ñico López.

Posee una amplia trayectoria y experiencia en dirección política, en la que acumula más de 15 años; transitó por la Unión de Jóvenes Comunistas, donde asumió las responsabilidades de secretario profesional de comité del centro, miembro profesional del Buró, y primer secretario del Comité Municipal en Santa Clara. Posteriormente, fue promovido como miembro del Buró Provincial de la UJC en Villa Clara.

Por sus resultados pasa al trabajo profesional del PCC en el año 2019, donde inicia como funcionario en el Comité Municipal de Santa Clara, y posteriormente, miembro profesional de su Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica, hasta ser promovido como primer secretario en el territorio.

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Santo Domingo reconoció la labor y desempeño del compañero Javier en este órgano de dirección.

El Pleno fue presidido por la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara.