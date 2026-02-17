Evalúa Buró Provincial del Partido marcha de programas priorizados

La ejecución de proyectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Villa Clara, de conjunto con entidades científicas y de la economía y los servicios en momentos de recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, a fin de llevarlos a buen término para resolver problemáticas de la provincia, resultó uno de los temas abordados por el Buró Provincial del Partido en un encuentro sostenido el lunes 16 de febrero en la sede de la organización, presidido por Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara.

La doctora María del Carmen Velazco Gómez, al frente del Citma en la provincia, se refirió a la necesidad de impulsar los proyectos aprobados, capacitar a las autoridades de los gobiernos municipales para avanzar en las estrategias de desarrollo de local, así como estrechar los vínculos con la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, la de Ciencias Médicas y otros centros científicos, al contar la provincia con potencialidades para alcanzar ese objetivo.

La delegada de la institución en Villa Clara se refirió a la necesidad fortalecer los consejos técnicos asesores, tanto provincial como municipales, y puso como ejemplo positivo el avance de aquellos vinculados con el cambio de matriz energética, con la instalación de paneles fotovoltaicos en empresas y entidades de los servicios, para dejar de depender del Sistema Electroenergético Nacional.

El programa porcino y la necesidad de aportar más al encargo social y ventas a la población, resultó otro de los temas abordados en la cita partidista. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

En la reunión del Buró Provincial del Partido también fue abordado el programa porcino, con el análisis de los principales indicadores alcanzados en el año 2025, y las metas propuestas para la nueva etapa de trabajo de esa entidad integrada por nueve unidades empresariales de base.

Asimismo, se llamó a incrementar las entregas a centros asistenciales y de la salud, como parte de su encargo social, y mantener la comercialización en puntos de venta de vísceras y subproductos derivados del cerdo con destino a la población, a fin de aportar a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en momentos que el país más lo necesita.