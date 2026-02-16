Educación en Villa Clara: Alternativas ante el escenario actual

Con el fin de escuchar y responder a las principales inquietudes de estudiantes y familias, varios funcionarios del sector de la Educación en Villa Clara comparecieron el lunes 16 de febrero en la emisora CMHW, a propósito de la compleja situación electroenergética que atraviesa el país.

Yamilet Herrera Alfonso, directora general del sistema de Educación en la provincia, hizo alusión a las alternativas que se toman en las distintas enseñanzas. Precisó que la educación especial, los hogares para niños y adolescentes sin cuidado parental y las casitas infantiles no sufren cambios en el actual escenario. En el caso específico de las casitas infantiles, se tomarán decisiones según los organismos a los que pertenecen. Los círculos infantiles, aunque permanecerán abiertos de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., tendrán su horario de entrada hasta las 9:00 a. m y la salida desde las 3:00 p. m.

Los centros educacionales de primaria, secundaria básica y preuniversitario mantienen la presencialidad con ajustes realizados según sus características. Herrera Alfonso resaltó que la primaria continúa con sus dos sesiones lectivas. Por otra parte, los alumnos que solían viajar se ubican en escuelas de sus comunidades. De igual modo sucede con el IPVCE Ernesto Guevara, la Escuela Pedagógica y el Instituto Politécnico Lázaro Cárdenas, los cuales efectúan traslados hacia los preuniversitarios o escuelas cercanas a las residencias de los educandos. Vale destacar que se garantizan la merienda escolar y el almuerzo en estas instituciones.

La preparación para estudiantes que se presentarán a exámenes de ingreso a la educación superior también continúa. La funcionaria agregó que existe mayor cobertura docente gracias al apoyo de la Universidad y los centros universitarios municipales (CUM).

El Dr. Luis Enrique Díaz Peralta, director del Centro Provincial para la Enseñanza Artística informó que las actividades escolares se realizan de lunes y miércoles, y las de distintas especialidades se imparten los martes y jueves en la sede Manuel Fajardo en el caso de los estudiantes de Santa Clara. Aclaró que el resto de los estudiantes procedentes de otros municipios o provincias sostienen una retroalimentación constante con la escuela, lo que ha fortalecido los vínculos con entidades culturales de las diferentes regiones. Aquellos que se encuentran en la etapa de culminación de estudios, reciben asesoría por parte de los profesionales de sus lugares de residencia y, asimismo, se establecerá una fecha para la predefensa de sus trabajos en la segunda quincena de marzo.

La enseñanza deportiva también se suma a las medidas del contexto actual. Wilfredo Vargas, director de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) en la provincia, informó que en este centro también se realizaron reuniones de padres con el fin de garantizar el cumplimiento del plan docente.

«Para la preparación deportiva fue necesario un reordenamiento de los atletas en los combinados deportivos. Algunos se mantienen en sesiones de entrenamiento en el centro con un reajuste en los horarios. Los atletas de diversas procedencias reciben orientaciones por parte de los especialistas».

Por otro lado, Mariela Fonseca, directora del Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación) en esta central geografía, aseguró que la situación que se enfrenta resulta una oportunidad para buscar la integración de todo el sector deportivo. Destacó que la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) ha guiado a sus estudiantes con base en las nuevas medidas. Quienes cursan segundo y tercer año desarrollarán prácticas laborales, mientras que primer año mantiene el mismo sistema en cada uno de los territorios.

«La incorporación de atletas de los centros nacionales a nuestros combinados deportivos representa un apoyo para mantener la docencia de los estudiantes y su preparación deportiva», concluyó.

Presente en el encuentro, el Dr Luis Barranco Olivera, rector de la Universidad Central «Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), se refirió a las estrategias que adopta la Educación Superior ante este escenario. Barranco Olivera enfatizó en la indicación de llevar el curso regular diurno y el curso por encuentros a la semipresencialidad con adecuaciones pertinentes.

El rector aclaró que se han concentrado en los ajustes del gráfico docente, puesto que la UCLV acoge 54 carreras y ninguna se encontraba en el mismo momento de este gráfico. Asimismo, subrayó que aún se enfocan en que se concluya el primer semestre y se realicen las segundas y terceras convocatorias de exámenes finales.

Con respecto a los estudiantes que deben presentarse a estas evaluaciones y se hallan fuera de Santa Clara, apuntó que las efectúan en los CUM. «No pueden ser masivas todas las medidas que tomemos, porque cada persona presenta condiciones específicas», declaró Barranco Olivera.

Sobre contenidos y orientaciones académicas en la Universidad se mencionó que aquellos que tienen prevista su graduación para el mes de marzo recibirán atención diferencial. En el caso de los educandos que cursan el segundo período, la plataforma Moodle continúa como espacio esencial para colocar bibliografías y emitir informaciones; sin embargo, no es este el mecanismo para llevar a cabo evaluaciones que determinen el aprobado o rendimiento de los estudiantes. Por el momento, las evaluaciones para cerrar el primer semestre se despliegan de manera escrita en los CUM.

Otro aspecto citado en la comparecencia fue el reajuste de las prácticas laborales en sectores estratégicos que se mantienen activos y vitales, por lo que requieren la participación de los universitarios. Ello constituye una prioridad para el mes de febrero, así como cerrar el primer semestre. En dependencia de las condiciones, se trazarán sobre la marcha las características del proceso docente del segundo período.

Como punto importante, los representantes de la enseñanza superior destacaron la responsabilidad de cada colectivo de año académico a la hora de transmitir indicaciones e informaciones que los estudiantes deben conocer.

Más allá de la formación de pregrado, la UCLV potencia la ciencia, las investigaciones y los estudios de posgrado mediante modificaciones que garanticen el funcionamiento adecuado de estas formas de superación.

Los futuros profesionales de la salud también se adaptan a las transformaciones en el sistema educacional. Autoridades de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Villa Clara aludieron a la incorporación de estudiantes a los policlínicos o consultorios médicos más cercanos, así como el rol de la virtualidad en estas circunstancias. A propósito, precisaron la disponibilidad de cursos optativos y electivos con temas relacionados al Programa Materno-Infantil, así como el diseño de carpetas con contenidos necesarios para el estudio. Informaron que los cursistas extranjeros se mantienen con una logística adecuada y ubicación en centros docentes. Por su parte, los profesores de la UCM se encuentran distribuidos en los distintos escenarios docentes con el fin de apoyar. Los posgrados que promueve esta institución continúan su curso.