Veterinarios en promoción de ciencia y agricultura

Las potencialidades ilimitadas de la aplicación sistemática de inseminación artificial para contener la baja natalidad en la ganadería bovina, ante el alargamiento de períodos entre partos en hembras, constituyó un punto de referencia del debate-taller científico del evento CentroVet 2026 organizado por la Asociación de Medicina Veterinaria (ACMV) en Villa Clara con el propósito de revertir las insuficiencias productivas acumuladas hasta el presente.

La inseminación artificial, garantía para el mejoramiento racial e incremento de la masa animal a corto tiempo, experimenta descensos significativos. (Foto: Luis Machado Ordetx)

El Doctor en Ciencia Juan Ramón García Díaz, especialista en reproducción animal y profesor de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, centró su análisis en estudios —contenidos en «Protocolos para la inseminación artificial a tiempo fijo en vacas lecheras anéstricas»— practicados en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Desembarco del Granma, de Santa Clara, así como en la Pecuaria Placetas y la Vaquería Modelo radicada en ese centro docente de la provincia.

Acotó que «no se puede renunciar a la inseminación artificial a pesar de las dificultades económicas del país», pues eso afecta el aprovechamiento de sementales y el mejoramiento genético de la masa animal. No obstante, según su criterio, existe una baja eficiencia, carencias de especialistas en fisiopatología y deficiente ficha técnica de vacas y novillas en fases de reproducción.

Aseguró que la ganadería cubana precisa de un mejoramiento en la alimentación y manejo de los rebaños, la disminución de muertes de terneros, así como un uso más eficiente de la biotecnología para revertir los retrocesos acumulados en el tiempo.

La carencia de pastos y forrajes alternativos para la alimentación animal constituye un factor que incide en la desnutrición y muerte paulatina de los rebaños. (Foto: Luis Machado Ordetx)

El hecho concuerda que, de las hembras en reproducción durante el pasado año en Villa Clara —unas 136 891— solo ocurrieran 43 323 nacimientos, tasa que apenas rebasa un 40 %, como media provincial, aunque municipios como Corralillo y Quemado de Güines superan significativamente ese indicador.

A la jornada científica CentroVet se acreditaron 24 trabajos investigativos en áreas de salud, producción y educación, tópicos en los cuales se incluyeron el bienestar animal y la inocuidad de los alimentos y el reconocimiento de «Una sola Salud», según precisiones que dejó el Dr. en Ciencias Leonel Lazo Pérez en su conferencia inaugural.

Estrategias de alimentación con plantas proteicas en la alimentación de rumiantes jóvenes fue tema de debate científico. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Carmen Luz Gómez Pimentel, del ejecutivo de la filial villaclareña de la ACMV, resaltó que en la provincia dispone de unos 400 asociados vinculados a proyectos de investigación científicos-técnica en centros docentes y productivos, así como círculos de interés especializados en veterinaria.

Destacó el aporte del proyecto RENAG con estudiantes que se forman como técnicos veterinarios en politécnicos agropecuarios de la provincia, y su inserción en el ámbito comunitario, ferias de adopción de animales y labores de trabajo práctico en clínicas especializadas.

Un reconocimiento especial recibieron estudiantes de ciencias técnicas incorporados a proyectos veterinarios villaclareños en las comunidades de la provincia. (Foto: Luis Machado Ordetx)

El doctor Abilio Leiva, presidente de la filial de ACMV destacó la calidad de los 16 trabajos debatidos, del total acreditado, y precisó que en sesiones perspectivas se debe ahondar más, como acuerdo unánime, en aquellos aspectos relacionados con la salud y la producción animal.

También llamó la atención en la urgencia de un empleo, desde las áreas de manejo de rebaños, de pastos y forrajes naturales y artificiales, así como de prácticas alternativas con el uso de medicina verde, ante el déficit y altos precios de fármacos industriales.