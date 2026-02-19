Servicios de salud continúan sus prestaciones en hospitales villaclareños

Tanto el hospital materno como el hospital pediátrico, ambos ubicados en Santa Clara, mantienen la vitalidad de sus servicios de salud ante la actual contingencia energética.

Keily López Pérez, vicedirectora de enfermería del hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, asegura que la vitalidad de los servicios se mantiene al cien por ciento. «Todas las consultas continúan su funcionamiento, sin dificultad ninguna, y con personal de enfermería cubierto».

Tanto en el hospital materno como en el pediátrico se ha reajustado el personal para mantener la atención. (Foto: Carlos Mario González Álvarez)

Los legrados también se mantienen. «Tenemos una sala de legrado electivo en el hospital clínico quirúrgico universitario Arnaldo Milián Castro, que funciona todos los días, y las urgencias que nos llegan las atendemos aquí, en el propio hospital materno», precisó.

En el caso de la actividad quirúrgica, explicó que la parte de ginecología está detenida desde el pasado julio debido a la reparación. «Eso sí, se mantiene la cirugía a embarazadas y otras intervenciones electivas».

Yulaysi Chaviano Diego, jefa del servicio de neonatología en esa institución, comentó que han reorganizado el personal para mantener la atención en la sala de neonatología, compensando el equipo de Santa Clara con personal de municipios a través de alternativas como el uso de Medibus.

«El hospital ha garantizado la atención de los pacientes, que generalmente nacen allí, y los traslados de emergencias desde otros municipios se realizan sin problemas. Aunque hay desafíos, la vitalidad de los servicios se ha mantenido», aseguró la especialista.

Por otra parte, el hospital provincial pediátrico José Luis Miranda ha reestructurado sus servicios de atención y consultas para mantener un enfoque prioritario en el programa materno-infantil.

El hospital pediátrico José Luis Miranda ha reestructurado sus servicios de atención y consultas para mantener un enfoque prioritario en el programa materno-infantil. (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

«Aunque las consultas se han reorganizado, todas las salas, incluyendo urgencias, siguen abiertas toda la semana, y se ha creado una estancia médica para atender a pacientes en días no programados», precisa la doctora Yusiley Marcelo Harman, vicedirectora de Asistencia Médica de la institución.

Añade: «En cuanto a los trabajadores de otros municipios, se implementó un sistema de guardias de 24 horas por 72, permitiendo que el personal se exponga menos al transporte, además de reforzar el equipo con profesionales de Santa Clara durante los fines de semana para asegurar la atención adecuada en el hospital».

Maykel Pérez Veranés, director quirúrgico del hospital infantil, refirió que este sistema se ha reestructurado para priorizar cirugías relacionadas con tumores y emergencias. Aunque se mantiene la atención a cirugías electivas mediante discusiones semanales con todos los servicios quirúrgicos para prevenir que estos casos se conviertan en urgencias.

«Las cirugías se planifican en función de las necesidades actuales y la atención se coordina con el hospital Santa Clara y sus unidades de extensión territorial», explicó.