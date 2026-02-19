Garantizan celebración de ferias agropecuarias en Villa Clara

Ihosvany Martín Peña, delegado del Ministerio de la Agricultura en Villa Clara, informó este jueves 19 de febrero en comparecencia radial por la emisora provincial CMHW, que continuará la celebración de las ferias agropecuarias dominicales en los mercados Sandino y Buen Viaje, de Santa Clara, así como las municipales, aun cuando disminuye el número de concurrentes de distintas formas productivas.

El funcionario explicó la necesidad de potenciar las producciones en los organopónicos para tributar con rapidez más comida al pueblo, así como retomar el uso de la tracción animal.

Sobre las afectaciones del sector ante el déficit de combustible, expresó que aplican estrategias para asegurar la campaña de frío y el traslado de las producciones a la capital provincial, con la entrega directa de las formas productivas a puntos de venta y mercados estatales.

Sobre la distribución de la papa, que tradicionalmente tenía lugar en los primeros meses del año, manifestó que esta vez no fue posible sembrar la demandada vianda, y que para paliar su ausencia, potencian el cultivo del boniato, plátano y yuca.

Martín Peña se refirió a los resultados halagüeños alcanzados con el cultivo del frijol, y los avances del polo productivo de Quemado de Güines, con más de cien hectáreas de plátano sembrado, y que lo importante radica en no detener la siembra, contar con semilla disponible, y acopiar lo producido para contar con más comida en la mesa de los villaclareños.

Asimismo, la Empresa Provincial de Acopio tiene el compromiso de abastecer 12 mercados de Santa Clara, y trabaja por mantener las ofertas con el otorgamiento de un porciento de combustible, para asegurar el enrutamiento por los municipios y las entregas a la cabecera provincial.

En esta difícil etapa, los mercados y puntos de venta de Acopio ajustaron los horarios, de 8:00 a. m. a 12:00 m., y de 2:00 a 5:00 p. m. También se anunció la venta de producciones reguladas para la población en mercados y placitas a precios más asequibles, acorde con el listado de precios aprobado por el Consejo de la Administración Municipal de Santa Clara.

En la comparecencia radial, Carlos Mario Gutiérrez Marrero, director de la Empresa Provincial de Productos Lácteos, informó sobre la reorganización de las rutas para el acopio y entrega de leche ante las actuales limitaciones con el combustible, donde Santa Clara tiene prioridad al contar con el mayor número de consumidores; mientras otros municipios han recurrido a la tracción animal para su traslado.

De igual forma, expresó que los actuales enrutamientos aseguran el suministro de leche a la capital provincial, y que la industria láctea de Placetas garantiza el abasto a ese municipio.

El funcionario aseguró que, a pesar del difícil contexto, han logrado distribuir el litro de leche correspondiente al fin de semana, y de lunes a viernes, el medio litro para niños de 1 a 7 años, entre otras acciones necesarias para que los infantes no carezcan del alimento.

De igual forma, en las últimas jornadas comenzó la distribución de un kilogramo de leche en polvo a niños menores de un año, acción que continuará con la entrega de otro kilogramo, y reajustes en otro grupo de edades.

En estos momentos las producciones derivadas de la leche están protegidas, aun cuando el sector enfrenta interrupciones del servicio, pues solo la industria láctea santaclareña cuenta con respaldo de grupos electrógenos y paneles solares para sostener su funcionamiento.

En el encuentro se anunció la instalación de módulos fotovoltaicos en termos de leche de los municipios de Caibarién y Encrucijada, para garantizar que este producto llegue con la calidad requerida a su destino final.