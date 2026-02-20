Avanza rehabilitación integral en el Milián con el concurso de todos

Las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en Villa Clara chequearon el avance de la rehabilitación integral del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, una obra que moviliza más de 300 millones de pesos y que forma parte del programa de trabajo Villa Clara con Todos, impulsado por la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

Desde mediados del pasado año, ambas dirigentes dieron la indicación de iniciar estas labores constructivas, que hoy están en camino a devolver la funcionalidad a 32 salas de servicios vitales como Observación, Cuerpo de Guardia, Terapia Intensiva y Cirugía, además de espacios comunes y el área de lavandería.

Morfa González insistió en la necesidad de concentrar esfuerzos en los frentes neurálgicos de la obra, con un llamado a las más de 50 entidades participantes —entre empresas estatales y nuevas formas de gestión económica— para que este empeño colectivo trascienda lo constructivo y se refleje también en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo del personal sanitario.

Por su parte, la gobernadora villaclareña enfatizó en la importancia de cuidar todo lo que se está haciendo, y subrayó que no se trata únicamente de colocar mobiliario nuevo, equipos de clima o reparar redes hidrosanitarias, sino también de atender de manera integral a los profesionales de la salud, componente esencial en este proceso.

Los resultados ya son palpables en la sala de Urología que, luego de unos cinco años de deterioro, se encuentra al 90 por ciento de ejecución, con la participación de las empresas de Construcción y Montaje, Cedai, EsAzúcar y la mipyme Planeta, que han garantizado la colocación de luminarias, reparación de camillas y mobiliario médico, la recuperación de todas las redes hidráulicas e hidrosanitarias, y trabajos de pintura.

En Cirugía C, el Fondo Cubano de Bienes Culturales de Villa Clara, junto a sus creadores y artistas de la plástica, ha canalizado recursos que incluyen mobiliario no clínico, servicios de reparación a camillas, mesas y sillas de acompañantes, así como la donación de burós, sillas para el comedor y batas para especialistas y residentes.

El doctor Yadir Pérez Dueñas, jefe del servicio de Medicina Interna, destacó que una de las cuatro salas de su servicio, que permanecía cerrada por problemas estructurales severos, se ha reconstruido prácticamente desde cero, y ya suman un aporte significativo que incluye luminarias, herrajes de baño, televisores, microondas, ventiladores, pintura y reposición de colchones deteriorados por la humedad.

En Imagenología, su jefa Yanet Valdés Morales describió como palpable el cambio: se trabajó con cultura del detalle, se cambió toda la marquetería de aluminio del pasillo central y el plomo en las puertas, lo que además de la estética evita la exposición a rayos X, al tiempo que se recuperó el baño para los médicos de guardia y se recibieron equipos como microondas y cafetera.

Inaugurado el 8 de octubre de 1990, el Arnaldo Milián Castro constituye uno de los centros hospitalarios más importantes del centro de la isla.

Esta rehabilitación integral, impulsada por las máximas autoridades del territorio como parte del programa Villa Clara con Todos, devuelve no solo infraestructura, sino también esperanza a un hospital que es segundo hogar para cientos de trabajadores y pacientes.