Servicios jurídicos en Villa Clara: Mantener la vitalidad pese a las adversidades

Las máximas autoridades del Sistema de Justicia en Villa Clara comparecieron este lunes 23 de febrero en el segmento informativo especial de la Radio Revista W, de la emisora provincial CMHW, con el fin de explicar a la población las estrategias que estos órganos llevan a cabo en tiempos de contingencia energética.

Ania María Aparicio Arbelo, directora provincial de Justicia expresó: «Partimos del concepto de mantener la vitalidad. Con el anuncio de las medidas tuvimos que paralizar el servicio porque se nos acumularían un grupo de trámites pendientes. Y quisimos salir de la mayoría de ellos para asumir otra etapa compleja».

Aparicio Arbelo informó que, desde este lunes 23 de febrero, se retoma el uso de la plataforma Ticket para las reservas< sin embargo, se tendrán en cuenta casos presenciales o de alta sensibilidad que demanden una actuación inmediata.

Asimismo, explicó que, en sentido general, los servicios de la provincia se efectúan de lunes a jueves (debido a la medida tomada a nivel de país para la suspensión de labor los viernes). En el caso de los servicios notariales y registrales, se atiende en los municipios de lunes a miércoles hasta las 12:00 del mediodía, mientras que los jueves se destinan a atender los asuntos que contrata Bufetes Colectivos.

Vale resaltar que se mantienen todos los trámites (notariales, registro de la propiedad, registro civil, antecedentes penales...), aunque existen municipios que presentan particularidades. Tal es el caso de Sagua La Grande, Quemado de Güines y Corralillo; sitios que, en estos momentos atraviesan una situación compleja en la actividad notarial debido a cuestiones objetivas como afectaciones de salud en el personal que allí labora. Para dichos territorios, se ha tomado la alternativa de coordinar con directores municipales y el Departamento Provincial. De esta manera, las personas que deseen y puedan, tienen la opción de trasladarse a la cabecera provincial.

La directiva también agregó que el Registro Civil y el Registro de la Propiedad se encuentran digitalizados y se pueden ejecutar acciones desde los territorios a través de plataformas digitales. Aparicio Arbelo insistió en que resulta muy difícil cumplir los tiempos ideales para los trámites en el actual escenario, pues algunos requieren una mayor complejidad.

En cuanto a la falta de fluido eléctrico, se han adoptado estrategias para que los trabajadores puedan acceder a las plataformas desde sus hogares. Gracias a la colaboración con la Etecsa, se instaló el servicio de Nauta Hogar en las viviendas de registradores que contaban con los requisitos para esa instalación. Ello ha permitido que, cuando se cuenta con corriente y conexión, se adelanten servicios. No obstante, la directora aclaró que las personas que se presenten en la sede serán recibidos y atendidos, aunque no puedan resolver de inmediato sus necesidades.

Al concluir su intervención, Ana María Aparicio Arbelo puntualizó que el municipio de Encrucijada trabaja en estos servicios los martes y jueves por indicación de sus autoridades. Además, recordó que Santa Clara evalúa la posibilidad de incrementar el servicio de subsanación de errores aun en estas condiciones. Otro tema priorizado para la Justicia villaclareña constituye el avance de la digitalización de los registros civiles y de la propiedad.

También presente en el panel, Jorge Luis Barroso González, subdirector técnico de Bufetes Colectivos, subrayó que esta organización mantiene sus prestaciones habituales de lunes a jueves hasta las 12:00 del mediodía. Asimismo, se refirió a los oficios penales para personas detenidas que necesiten un abogado, servicio que se ofrece de manera permanente. A decir de Barroso González, las misiones de Bufetes Colectivos se llevan a cabo con ajustes debido a la contingencia. El jurista aclaró que muchos servicios de la organización dependen de otras instituciones, lo que impacta en que no se alcance la celeridad deseada por el cliente.

Por otra parte, se refirió a la legalización de antecedentes penales, la cual se realiza solamente en la cabecera provincial.

Yuniel Bernal Peralta, director de la Sucursal Villa Clara de la Consultoría Jurídica Internacional, también ofreció declaraciones a la prensa. Especificó que este órgano mantiene su vitalidad de lunes a jueves, con la diferencia de que extiende sus servicios hasta la 1:00 de la tarde. Recordó que, a pesar de que se trata de una Oficina Provincial, existe una sede en Caibarién que brinda servicios a este territorio y también a algunos municipios colindantes. Ubicada en la Dirección Municipal de Justicia de Caibarién, esta oficina se encarga de prestar servicios notariales a residentes permanentes en el exterior.

Bernal Peralta mencionó que, en la ciudad de Santa Clara, la oficina ubicada en Colón n.º 119 también continúa su actividad. Entre las opciones, destaca el servicio de antecedentes penales. El directivo añadió que el funcionamiento de estos locales se atempera a las condiciones energéticas del circuito donde se ubica. De ser necesario, los trabajadores también recogerán los datos y se procesarán de manera manual que, evidentemente, resulta más lenta que la informatizada.

De igual modo, Bernal Peralta recordó que la Consultoría Jurídica Internacional se dedica a trámites migratorios y documentales en Santa Clara. En el caso específico de la Oficina emplazada en la calle Tristá; aclaró que, en estos momentos, solo se enfoca en servicios especializados con su debida planificación.