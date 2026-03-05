Villa Clara celebro el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo

Actos de homenaje y labores voluntarias marcaron la jornada del 4 de marzo en el sector turístico de Villa Clara.  

Trabajadores de Palmares realizan limpieza en sala del hospital Arnaldo Milián Castro.
Los trabajadores de Palmares en Villa Clara participaron en la jornada de higienización en el hospital clínico quirúrgico universitario Arnaldo Milián Castro. (Foto: Anisbel Luis Reyes)
Anisbel Luis Reyes
05 Marzo 2026

En Villa Clara se celebró el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo con actividades que incluyeron actos de reconocimiento, labores voluntarias en hospitales y barrios, y llamados a la innovación frente a las limitaciones actuales. La jornada reflejó el compromiso de los trabajadores del sector en sostener un área estratégica para la economía y la identidad nacional.

Trabajadores de Palmares en jornada de limpieza en el hospital provincial de Villa Clara.
(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El director general de Palmares en la provincia, Juan Antonio Artiles Hernández, explicó que la celebración comenzó con acciones de limpieza y embellecimiento en el Hospital Provincial: «Palmares no se detiene, nuestros trabajadores participaron en la higienización de áreas médicas y en la reparación de espacios como parte de la jornada», señaló, al tiempo que destacó que la empresa mantiene el 100 % de su plantilla activa y avanza en alianzas con formas de gestión no estatal para ampliar la oferta y sostener precios accesibles.

El doctor Mario Gutiérrez Castillo, jefe de la sala de neurología, agradeció el apoyo recibido: «La salud comienza por la higiene, y el aporte de estos compañeros ha sido vital en la reparación y embellecimiento de nuestras áreas».

El Héroe del Trabajo Manuel Soliño Guevara recordó la fundación del sindicato en 1995 y exhortó a la excelencia en la atención al cliente: «El turismo de hoy es de competencia, hay que darlo todo para que el cliente regrese y se sienta a gusto».

Trabajadores del Palmares.
Trabajadores del Palmares. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

El profesor titular de la UCLV, Carlos Cristóbal Martínez, Doctor en Ciencias, fue reconocido por su trayectoria docente y aportes al sector: «Mi mayor orgullo ha sido enseñar, y ver a mis alumnos ocupar responsabilidades importantes en el país, este homenaje me conmueve».

La jornada concluyó con un mensaje de felicitación a todos los trabajadores del sector, reafirmando que Villa Clara sigue siendo un polo de compromiso y excelencia turística.

