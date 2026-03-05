Villa Clara celebro el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Villa Clara se celebró el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo con actividades que incluyeron actos de reconocimiento, labores voluntarias en hospitales y barrios, y llamados a la innovación frente a las limitaciones actuales. La jornada reflejó el compromiso de los trabajadores del sector en sostener un área estratégica para la economía y la identidad nacional.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El director general de Palmares en la provincia, Juan Antonio Artiles Hernández, explicó que la celebración comenzó con acciones de limpieza y embellecimiento en el Hospital Provincial: «Palmares no se detiene, nuestros trabajadores participaron en la higienización de áreas médicas y en la reparación de espacios como parte de la jornada», señaló, al tiempo que destacó que la empresa mantiene el 100 % de su plantilla activa y avanza en alianzas con formas de gestión no estatal para ampliar la oferta y sostener precios accesibles.

El doctor Mario Gutiérrez Castillo, jefe de la sala de neurología, agradeció el apoyo recibido: «La salud comienza por la higiene, y el aporte de estos compañeros ha sido vital en la reparación y embellecimiento de nuestras áreas».

El Héroe del Trabajo Manuel Soliño Guevara recordó la fundación del sindicato en 1995 y exhortó a la excelencia en la atención al cliente: «El turismo de hoy es de competencia, hay que darlo todo para que el cliente regrese y se sienta a gusto».

Trabajadores del Palmares. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

El profesor titular de la UCLV, Carlos Cristóbal Martínez, Doctor en Ciencias, fue reconocido por su trayectoria docente y aportes al sector: «Mi mayor orgullo ha sido enseñar, y ver a mis alumnos ocupar responsabilidades importantes en el país, este homenaje me conmueve».

La jornada concluyó con un mensaje de felicitación a todos los trabajadores del sector, reafirmando que Villa Clara sigue siendo un polo de compromiso y excelencia turística.