El encuentro Fidel y los periodistas villaclareños tuvo lugar, este martes, en la Sala de Pinturas Españolas del Museo Provincial de Artes Decorativas de Santa Clara.

El encuentro estuvo moderado por los periodistas Dalia Reyes Perera y José Antonio Fulgueiras Domínguez (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Allí, los periodistas Dalia Reyes Perera y José Antonio Fulgueiras Domínguez contaron al público anécdotas y experiencias —en el ejercicio de la profesión— vinculadas al líder de la Revolución cubana.

«Tuve la dicha de vivir en el tiempo de Fidel», expresó Dalia Reyes Perera, para dar comienzo al conversatorio donde relató sobre coberturas, eventos, asambleas y otros espacios en los que pudo compartir presencia física con Fidel.

José Antonio Fulgueiras Domínguez recibió el Premio Nacional de Periodismo Histórico 2025, por la obra de toda una vida (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Por otra parte, José Antonio Fulgueiras Domínguez expuso sus libros Y en eso llegó Fidel y El marabuzal. En este primero, el autor recrea —en diferentes crónicas periodísticas— momentos puntuales de la historia patria que tienen, como punto común, la impronta del Comandante en Jefe.

Asimismo, la presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Villa Clara, Roxana Soto del Sol, entregó el Premio Nacional de Periodismo Histórico 2025, por la obra de la vida, a José Antonio Fulgueiras Domínguez.

Por el trabajo premiado «La primera autodefensa de Fidel», el periodista Óscar Salabarría Martínez mereció reconocimiento de la UPEC de Villa Clara (Foto: Alba Thalía Valle Gómez)

Con el trabajo «La primera autodefensa de Fidel», el periodista Óscar Salabarría Martínez mereció mención en radio en el Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025 y el Premio Especial Centenario de Fidel Castro.