Jóvenes de la FEEM en Villa Clara se acercan a la vida militar

Con la participación de alumnos del preuniversitario Capitán Roberto Rodríguez Fernández, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Villa Clara desarrolló un Bastión Estudiantil, que incluyó actividades de puertas abiertas en unidades militares de la región.

Los estudiantes se dividieron en grupos para visitar la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y la unidad de minas y torpedos de la Marina de Guerra Revolucionaria, donde pudieron observar rutinas de preparación y recibir explicaciones sobre el funcionamiento de equipos técnicos.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

«Hoy hemos realizado actividades en muchas de nuestras unidades militares, centrando esfuerzos en la escuela Camilo Cienfuegos y en esta unidad de la Marina Revolucionaria, donde mostramos a los muchachos cómo se vive en nuestras fuerzas armadas», explicó Yanisleydi de la Caridad Darías Marrero, organizadora de la UJC en la región militar operativa.

La presidenta de la FEEM en Villa Clara, Amanda Esther Pérez Pérez, complementó que estas puertas abiertas forman parte del Bastión Estudiantil 2026 y se enlazan con otras acciones como visitas a monumentos, charlas con combatientes de misiones internacionales y encuentros con jóvenes que cumplen el servicio militar activo o voluntario femenino. «La defensa de la patria no es solo de los militares, también de los civiles, y estas actividades nos preparan política e ideológicamente», subrayó.

Durante el recorrido por la unidad de la Marina de Guerra Revolucionaria conocieron aspectos sobre la vida en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

Ambas dirigentes coincidieron en que el contacto directo con las unidades militares fortalece la formación integral de los estudiantes. Mientras Yanisleydi resaltó la importancia de mostrar cómo jóvenes como ellos se entrenan para enfrentar cualquier escenario de agresión externa, Amanda destacó el valor de aprender en la práctica y de asumir que la preparación para la defensa nacional es una responsabilidad compartida.

Los alumnos, durante el recorrido por la Marina, recibieron explicaciones sobre el funcionamiento de los torpedos y observaron la rutina diaria de la unidad. «Los estudiantes estuvieron viendo cómo se preparan los equipos y cómo se organiza la vida militar», comentó Amanda, quien insistió en que la experiencia les aporta un conocimiento útil para su futuro.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

De esta manera, el Bastión Estudiantil en Villa Clara integró formación académica, política e ideológica con prácticas vinculadas a la asignatura de defensa civil, dejando en los jóvenes un aprendizaje más cercano de la vida militar y de su papel en la defensa de la nación.