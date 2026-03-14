Sesiona Taller Territorial La mujer en el Turismo

La presencia de las féminas en el Turismo y su participación en la solución de problemas para lograr la sostenibilidad del sector, centró la atención de las ponencias presentadas en el VIII Taller Territorial La mujer en el Turismo, efectuado en Santa Clara.

Durante el encuentro fueron socializadas experiencias, resultados y buenas prácticas de las distintas cadenas hoteleras que operan en Villa Clara, así como los retos y desafíos en la implementación del Programa Nacional para el adelanto de la mujer.

Ellas constituyen el 43 % de los más de 9800 trabajadores de esta actividad en la provincia, y se empeñan en transformar el actual escenario con ciencia e innovación.

En momentos en que el sector avanza hacia un modelo más inclusivo y sostenible, las féminas resultan indispensables para identificar nuevas oportunidades y construir un desarrollo con rostro de mujer, al liderar procesos y gestionar emprendimientos con eficiencia y creatividad.

En la sucursal de la Empresa de Transporte Turístico Transtur S. A. en Villa Clara, son mujeres las que promueven la automatización de las flotas de ómnibus para su movilidad eléctrica, con la mirada puesta en el cambio de matriz energética. También diseñan proyectos para el emplazamiento de paneles fotovoltaicos en las sucursales, y para habilitar puntos destinados al autoabastecimiento de electricidad.

En el encuentro participaron funcionarias de la FMC, la CTC y el Citma, así como representantes de instituciones que aportan al empoderamiento de la mujer villaclareña. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

En el hotel La Granjita, de la cadena hotelera Cubanacán, impulsan el proyecto internacional Alas por la vida, en coordinación con la Delegación Provincial de la Agricultura, con el fomento de una casa de cultivo para la siembra de vegetales y especias con el uso de abono orgánico. En este empeño se inserta un productor independiente y cinco mujeres del entorno comunitario, cuyas producciones se emplean en la elaboración de platos, y contribuyen con el desarrollo sostenible.

En el hotel Los Caneyes las mujeres participan en la ejecución de proyectos para el cambio de matriz energética y autoabastecerse de electricidad, y en la Empresa Extrahotelera Palmares incursionan en oobjetivos similares para sumar nuevos servicios dirigidos a la población.

En la cita efectuada en el restaurante Santa Rosalía, fueron reconocidas mujeres de entidades, organizaciones e instituciones que aportan al empoderamiento femenino Estuvieron presentes funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajaores de Cuba y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, junto a representantes de la Cátedra Mujer y Desarrollo de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, y la Escuela de Hotelería y Turismo, así como jubiladas del ramo y trabajadoras del sector no estatal.