Lanzan en Villa Clara Campaña Cuba Recicla

En el Día Internacional del Reciclaje celebrado este miércoles, 18 de marzo, la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) de Villa Clara procedió al lanzamiento de la Campaña Cuba Recicla desarrollada en todo el país, para promover el tratamiento adecuado de los desechos y los beneficios que reportan a la economía y la protección del medio ambiente.

Odelmis Gómez Salina, directora de Desarrollo de esa entidad, informó a Vanguardia en conferencia de prensa, que la campaña de bien público que tendrá una duración de 12 meses, pretende transformar la cultura ambiental cubana, a través un movimiento dirigido hacia ese objetivo, con el incremento de la actividad del reciclaje y la promoción de la economía circular.

La especialista destacó, que se trata de implementar un sistema inclusivo que garantice la participación de todos e involucre a organismos, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Gobierno, y entidades altas generadoras de desechos, entre ellas, las pertenecientes a los ministerios de Industrias, Transporte, y la Construcción.

Asimismo, expresó que la Campaña tiene un basamento legal acorde con las leyes y decretos que amparan la actividad, y potenciará el trabajo con las organizaciones de masas, la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), la FEEM y la FEU, para lograr una participación activa de sus integrantes.

También promoverá la celebración de festivales en escuelas y barrios, además de sumar a las formas de gestión no estatal para recuperar el papel y cartón generados por ellas, y que se responsabilicen con sus desechos.

Gómez Salina enfatizó, que se trata de transformar en Villa Clara la cultura ambienta, con la promoción de un movimiento del reciclaje inclusivo y sostenible, y lograr metas alcanzables con evaluaciones sistemáticas para medir su impacto, debido a su importancia para la economía y la protección del medio ambiente.