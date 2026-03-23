Continúa tenso panorama electroenergético en Villa Clara

Villa Clara, a las 7:40 a. m. de hoy lunes 23 de marzo, solo disponía de 40 MW, y todo parece indicar que será otra jornada muy similar a la de ayer, cuando casi todos los circuitos residenciales en el centro del país permanecieron a oscuras durante el día, la noche y la madrugada.

Según Michel Leonar, jefe operaciones del Despacho Provincial de Carga, se intenta llegar con el servicio a las zonas residenciales de los13 municipios con más horas consecutivas sin fluido eléctrico, desde que colapsó el sistema electroenergético nacional el pasado sábado a las 6:32 p. m.

«Aunque se restableció el SEN y Villa Clara está enlazada con el occidente y el oriente del país, la generación térmica y distribuida es muy insuficiente por averías, mantenimientos y falta de combustible, por eso, cuando luego de tanto tiempo, logramos alumbrar un circuito, solo podemos mantenerlo con corriente por tres horas o menos, y rotarlos por otros muy afectados también por el elevado déficit de electricidad», explicó Leonar.

«Mantenemos la protección a todos los hospitales que también disponen de combustible para sus grupos electrógenos ante cualquier imprevisto, esa es y será nuestra prioridad, junto a los principales sistemas de abasto de agua de la provincia», insistió el funcionario.

Al cierre de esta información, estaban en línea termoeléctricas claves de la nación como Felton, en Holguín; Antonio Guiteras, en Matanzas; y las unidades 3 y 4 de Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos.

También en las últimas horas volvió a conectarse al SEN la hidroeléctrica Hanabanilla, que paralizó sus operaciones ayer domingo, cuando se cayeron dos postes de una estructura de la línea 110 KV en la zona de La Lima, en Manicaragua.

Trascendió, además, que se esperan indicaciones desde el Despacho Nacional de Carga para sincronizar al sistema los parques solares de Villa Clara.