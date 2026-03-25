La ANCI en Villa Clara desarrolló el activo de equidad y género

La Comisión de Atención a la Mujer de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI) en Villa Clara reafirmó su propósito de fortalecer la participación plena y el desarrollo integral de las mujeres con discapacidad visual, durante la celebración del Activo Provincial de Equidad y Género, efectuado de manera virtual.

El encuentro permitió reflexionar sobre experiencias, reconocer avances y proyectar nuevas metas en función de consolidar logros y continuar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

Se destacó el trabajo sistemático de la Comisión en los municipios, con acciones dirigidas a la inclusión social y comunitaria de sus asociadas. Entre los resultados más visibles sobresalen la incorporación al estudio y al empleo, los procesos de rehabilitación, así como la participación en actividades deportivas, recreativas y culturales.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El liderazgo femenino dentro de la organización fue otro de los aspectos abordados, con presencia activa en cargos de dirección en distintos niveles, lo que evidencia el fortalecimiento del papel de la mujer en la ANCI. También se resaltó su protagonismo en iniciativas como el plan de verano, los aniversarios de la Federación de Mujeres Cubanas y de la propia Asociación Nacional del Ciego.

Durante el intercambio, la secretaria de Cultura provincial, Mayra Álvarez Herrera, reconoció la importancia del espacio, pero llamó a incrementar la participación, al señalar su preocupación por la disminución de la presencia femenina en actividades comunitarias y exhortar a las mujeres a integrarse más en la federación, el deporte y la cultura.

Por su parte, Yolaine Casales, secretaria de Educación del secretariado provincial, subrayó la necesidad de empoderamiento y de dar el paso al frente en cada tarea, tanto en el hogar como en la comunidad, enfrentando situaciones difíciles con ecuanimidad y empatía, sin perder los derechos que les asisten.

Otras intervenciones insistieron en la importancia de la unidad y en la lucha contra las barreras y la discriminación, recordando que la discapacidad no limita la utilidad social ni la capacidad de integrarse plenamente en la comunidad.

El informe presentado fue valorado como abarcador y coherente con la realidad actual, al tiempo que se insistió en la necesidad de fortalecer el empoderamiento femenino en un contexto marcado por desafíos económicos y sociales.

Las reflexiones apuntaron a fomentar una cultura de comprensión mutua, donde prevalezcan el respeto, la equidad y la integración real, sin privilegios indebidos, pero sin renunciar a los derechos que asisten a las personas con discapacidad.

Como cierre, se reafirmó la intención de que este espacio impulse nuevas iniciativas para el año 2026, consolidando los logros alcanzados y proyectando nuevas metas que fortalezcan la participación plena de las mujeres con discapacidad visual en Villa Clara.