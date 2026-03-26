El Comercio y la Gastronomía en Villa Clara se mudan para el barrio

Ante las adversidades y los tiempos tan difíciles que vive la población cubana a causa del recrudecimiento del cerco imperial que se nos ha impuesto, los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios de Villa Clara, se han volcado a apoyar al pueblo en barrios y comunidades con ofertas de comidas, caldosas y venta de diferentes productos que puedan hacer más llevadera la vida a sus pobladores.

Solo en el mes de marzo del año en curso, han sido elaboradas cerca de 1 170 000 raciones de alimentos, entre sólidos y líquidos, por parte de los 14 centros de elaboración que hoy funcionan en la provincia con ese fin; además de los 163 establecimientos de la gastronomía que en estos momentos laboran como cocinas colectivas, aseguró la Heroína del Trabajo de la República de Cuba y directora del Grupo Empresarial del Comercio en este territorio, Digna Morales Molina.

Tal práctica tuvo sus antecedentes cuando en otros momentos la provincia vivió situaciones climatológicas y epidemiológicas adversas, aseguró la directiva; quien añadió, que ahora ha sido necesario retomar esa iniciativa, ante el acoso que impide la llegada de combustible a Cuba y las frecuentes desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional.

«El objetivo es favorecer a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en especial a los más ancianos y familias de menos aprovisionamientos», señaló Morales Molina, quien dijo, además, que otra de las prioridades es garantizar la alimentación de las personas vinculadas a los Sistemas de Atención a las Familias.

Otra buena acción de los trabajadores del Comercio en Villa Clara, ha sido garantizar el alojamiento y la alimentación de 27 enfermos renales, quienes son atendidos, junto a sus familiares en el hotel La Riviera, de Santa Clara, desde donde son trasladados a diario hacia el hospital Arnaldo Milián Castro, para recibir sus sesiones de hemodiálisis.

Como parte de su labor social, los empleados del sector en la provincia, también se han vinculado a la limpieza y atención a hospitales y centros asistenciales, un apoyo esencial en tiempos de contingencia, lo cual demuestra la valía de un gremio que ha sabido estar a la altura del momento histórico que les ha tocado vivir. (Freddy Pérez Cabrera)