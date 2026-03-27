Expo-ANIR en Villa Clara: talento local para sostener las telecomunicaciones

La exposición «Soluciones Cuba», organizada por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), se desarrolla en Santa Clara como un espacio para mostrar el talento de los trabajadores villaclareños y su capacidad de aportar soluciones prácticas a los desafíos actuales. La cita, que se extenderá hasta el 30 de abril, reúne inventivas y racionalizaciones con impacto directo en la economía y los servicios, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.

Algunas de las innovacioes expuestas. (Anisbel Luis Reyes)

Roberto Pérez Morales, director territorial de Etecsa en Villa Clara, explicó que la muestra recoge el trabajo de los últimos tres años, incluyendo aportes de Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y proyectos de pregrado. «Las innovaciones han generado ahorros de divisas y sustitución de importaciones, con soluciones que van desde la reparación de tarjetas de radio bases hasta la iluminación de torres y la adaptación de piezas para el tendido de cables», señaló.

Entre los proyectos presentados sobresale Migracel (Modelo Interactivo de la Red Celular Villa Clara), una propuesta que busca optimizar el sistema de telecomunicaciones en medio de las afectaciones derivadas de la crisis energética.

Presentación de la innovación Migracel. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

Ricardo Santiago Pérez, jefe de la Unidad de Tráfico y Optimización de Etecsa en Villa Clara, explicó que Migracel comenzó como un trabajo de foro y hoy se encuentra en fase de implementación y validación. «Estamos aspirando a un cambio cultural en la atención de las comunicaciones, integrando autogestión, inteligencia artificial y ciencia de datos, siempre con los recursos disponibles en el país», afirmó.

El directivo subrayó que la iniciativa incluye la formación de estudiantes de Telecomunicaciones desde etapas tempranas, con vistas a crear en el futuro una carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos en Cuba. «Pensamos tanto en el capital humano como en las tecnologías y en la empresa, porque no basta con desarrollar una aplicación si no se garantiza su sostenibilidad en el tiempo», añadió Santiago Pérez.

Sobre el alcance de la exposición, Roberto Pérez Morales puntualizó que la mayoría de las soluciones presentadas son técnicas y aplicadas directamente al sector de las telecomunicaciones, con presencia en todos los municipios de la provincia. «Son innovaciones que, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto directo en los ingresos de la empresa y en la calidad de los servicios que recibe la población», destacó.

La Expo ANIR «Soluciones Cuba» confirma que la innovación local es clave para sostener servicios vitales y aportar al bienestar de la comunidad. En Villa Clara, la integración de jóvenes ingenieros con especialistas de experiencia garantiza continuidad y renovación, mientras se promueve una cultura de creatividad y colaboración que responde a las necesidades del territorio y del país.