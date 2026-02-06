Promueven en Villa Clara contratación de potencia fotovoltaica

En Villa Clara se procede a la contratación de potencia fotovoltaica, acorde con la Resolución 76 de 2025 del Ministerio de Energía y Minas.

Sobre los mecanismos establecidos en la provincia para acceder a esta, el ingeniero Robinson Abel Pérez Fernández, director de Servicios Comerciales de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, informó a Vanguardia, que tanto las personas naturales como jurídicas pueden contratar potencia fotovoltaica por un período de 2, 5, 10 y 20 años.

El funcionario explicó, que por cada kilowatt (kW) contratado, el cliente recibe mensualmente un descuento de 125 kWh de su factura eléctrica durante el tiempo acordado.

Asimismo, puso como ejemplo que si el cliente contrata 0,5 kWh por espacio de dos años, tiene que pagar 756,00 USD, y en dependencia de lo que haya consumido en el mes, se le compensa la energía utilizada en ese período. De excederse en la cifra, deberá pagar la diferencia en moneda nacional (m. n.). En tanto, si gastó menos que lo acordado en el contrato, la Empresa Eléctrica le paga la diferencia en moneda nacional.

Pérez Fernández expresó, además, que los interesados en contratar potencia fotovoltaica deberán acudir a la Dirección Comercial de la Empresa Eléctrica Villa Clara, para conocer su proceder e iniciar el proceso.

La potencia fotovoltaica contratada a clientes en USD por la Unión Eléctrica, tiene como objetivo utilizar esa divisa en la instalación de nuevos parques fotovoltaicos en el país.

Pérez Fernández se refirió, además, al proceso de certificación que trasciende en la provincia, para la interconexión de paneles solares al sistema electroenergético nacional (SEN), tanto de clientes residenciales, como estatales y privados.

En estos casos —explicó—, luego de la instalación del sistema fotovoltaico en sus dependencias, los clientes deberán dirigirse a la Oficina de Servicios Comerciales de la Empresa Eléctrica para hacer la solicitud de interconexión al SEN.

Para ello, la Empresa Fuentes Renovables de Energía UEB Villa Clara, procederá a visitar las viviendas o entidades, para certificar que el sistema cumple con las condiciones necesarias para obrar sobre el SEN.

Asimismo, corresponderá al área técnica del municipio donde está situado el servicio, certificar si la interconexión es adecuada; esta documentación regresará a su lugar de origen para, finalmente, aprobar la contratación, si el cliente va a vender electricidad, o para obtener el certifico de interconexión de que su sistema es seguro para trabajar.