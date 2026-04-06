Industria del reciclaje: Ajustes sobre la marcha para recuperar valores

A pesar del actual contexto económico que vive el país, con incidencia directa en el sector industrial ante el déficit de combustible para mover la maquinaria, la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) de Villa Clara realiza ajustes sobre la marcha para sostener la actividad y mantener la estabilidad laboral.

Ingresos sostenidos a favor de la economía

Orlando Morfi González, director de esa entidad con representación en todos los municipios, informó a Vanguardia que en el año 2025 sobrecumplieron el plan de ingresos, superior a los 700 millones de pesos; mientras el de exportaciones rebasó los 4 millones de pesos en divisas, con utilidades por encima de los 200 millones de pesos, además de mantener la contabilidad certificada por 15 años consecutivos.

El proyecto Recicla mi Barrio que pretende extenderse a otras barriadas santaclareñas, acerca la actividad a la comunidad y permite rescatar artículos con valor. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

El funcionario expresó que los indicadores económicos alcanzados responden a la puesta en marcha del proyecto Reciclo mi barrio en varios consejos populares de Santa Clara. La iniciativa permite rescatar desechos generados por la población factibles de reutilizar, sin necesidad de que los vecinos tengan que acudir a las casas de compra para proceder a su venta. El propósito es extender este año la experiencia a otras barriadas, si las condiciones lo permitan.

Destacó, además, que ante el difícil contexto que vive el país, aplican alternativas que permitan sostener la actividad, con la puesta en marcha de triciclos eléctricos.

De igual forma, avanzan hacia el cambio de matriz energética con la instalación hasta la fecha de 50 kW, y la intención de situar próximamente otros módulos que permitan sostener la actividad en sus predios.

Entre los resultados de la industria del reciclaje sobresale el quehacer de la Empresa Filial de Cayo Santa María, dotada del equipamiento necesario para su recogida y la selección de residuales generados por el Polo Turístico de Villa Clara, para mantener los hoteles libres de desechos, con aportes por encima de los 3 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el cierre transitorio de parte de las instalaciones hoteleras ha limitado la actividad.

En la ERMP, los artículos y componentes recuperados del sector estatal que causen baja y puedan repararse, como equipos de cocción de acero inoxidable, vigas, chapas y alambres, son comercializados en las tiendas minoristas del ramo, o a través de contratos directos con entidades interesadas.

No obstante, como subrayó su director, urge crear un mecanismo para la compra de desechos generados por el sector no estatal que tienen valor, como cartón y nailon, con beneficios para ambas partes.

Madera plástica: una alternativa viable

Sobre la madera plástica, producto insignia de la ERMP, en el 2025 aportó más de 20 millones de pesos.

A pesar de que la actual situación energética mantiene paralizada la actividad, no renuncian a dar seguimiento al proyecto cuando las condiciones lo permitan.

La madera plástica de la ERMP, de alta durabilidad, ha dejado su huella en el Delfinario de Cienfuegos y los hoteles de Yaguanabo y Cayo Santa María. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

La madera plástica fabricada aquí, a partir de residuos de plástico, ha dejado su huella en el Delfinario de Cienfuegos y en los hoteles de Yaguanabo y Cayo Santa María, empleada en la ejecución de pasarelas y otros destinos, con buenos resultados.

En la sede provincial de la ERMP se erigió con madera plástica una tienda para la venta minorista de artículos elaborados aquí, para acercarlos a la comunidad situada en su entorno, además de abrir locales con características similares e iguales funciones en otros municipios.

Sobre los beneficios que reporta la madera plástica, el director de la industria del reciclaje villaclareña enfatizó en su contribución a la protección del medio ambiente, por ser el plástico uno de los componentes que más demoran en degradarse, y resulta muy barata su adquisición, a través del proceso de recuperación de materias primas y la economía circular, además de sustituir la madera tradicional, de alto costo en el mercado internacional.

De igual forma, incursionan en la producción de tejas plásticas, pues prevén confeccionar un paquete que permita construir una vivienda económica, y alivie la situación con el fondo habitacional, con un ato por ciento en regular o mal estado. Sobre el rescate de los envases de vidrio, ofrecen un nuevo valor de uso al ser empleados en otros destinos.

A partir del plástico reciclado confeccionan mangueras —certificadas por la Agencia de Protección contra Incendios (APSI) y otras instituciones—, vasos y platos, entre otros artículos que venden a precios módicos en las tiendas minoristas de la empresa.

Para garantizar la estabilidad laboral

Sobre las acciones emprendidas en medio de un escenario adverso para mantener la estabilidad laboral y evitar el éxodo de los trabajadores hacia otras actividades, Maida Fariña Ramírez, directora de Capital Humano, se refirió a la aplicación de sistemas de pago a destajo para los trabajadores directos a la producción, y por resultados para los de aseguramiento y apoyo.

La mayoría de los obreros no requieren de transporte para trasladarse a la ERMP, porque residen en el consejo popular Antón Día d—donde radica la entidad— o cerca de las UEB municipales; mientras, el personal que vive en zonas lejanas tiene la posibilidad de contribuir con el reciclaje en su lugar de residencia, con beneficios económicos personales, para la comunidad y la propia empresa.

Asimismo, ante la imposibilidad de ejecutar actividades que demandan de electricidad, proceden a la clasificación del plástico y fregado de envases de vidrio. En el caso de los metales, a su descontaminación y clasificación, además de dar mantenimiento a la maquinaria y transporte especializado detenidos, además de participar los viernes con la higienización de consejos populares.

Asimismo, promueven la Campaña Cuba Recicla que tiene lugar en todas las ERMP del país por espacio de 12 meses, a partir de marzo, para un tratamiento adecuado de los desechos.

Ante la imposibilidad de desarrollar actividades que demandan de electricidad y combustible, los trabajadores de la ERMP proceden al mantenimiento del transporte y maquinaria especializada. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Sobre esta propuesta de bien público, Odelmis Gómez Salina, directora de Desarrollo de la industria del reciclaje, señaló que la misma pretende incrementar de la actividad en los barrios y la economía circular.

La especialista puntualizó que pretenden impulsar un sistema inclusivo que garantice la participación de todos e involucre a organismos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Gobierno, y entidades altas generadoras de desechos, como los ministerios de Industrias, Transporte y la Construcción.

La campaña con un basamento legal acorde con las leyes y decretos que amparan la actividad, potenciará el trabajo con las organizaciones de masas, la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), la FEEM y la FEU, y la celebración de festivales en escuelas y barrios, para incorporar a la población y lograr la participación activa de todos.

«Se trata de transformar la cultura ambiental, a partir de un movimiento del reciclaje inclusivo y sostenible, con una evaluación sistemática de la campaña para medir su impacto, por la importancia que merita para la economía y la protección del medio ambiente».