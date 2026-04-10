Cedai de Villa Clara recibe Bandera de Vanguardia Nacional

En un solemne acto celebrado en el Mausoleo del Frente de Las Villas, el colectivo de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Empresa de Automatización Integral (Cedai) de Villa Clara recibió el viernes 10 de abril la condición de Vanguardia Nacional. Este mérito lo alcanza está Unidad Empresarial de Base alcanza por cuarto año consecutivo.

(Foto: Tomada de la página de Facebook de la emisora CMHW)

La ceremonia, presidida por autoridades de la provincia reconoció el esfuerzo de hombres y mujeres que, a pesar de las dificultades económicas y energéticas, mantuvieron en funcionamiento sistemas eléctricos y automáticos en industrias clave. En declaraciones a Vanguardia, Pedro Alberto Sergio Sánchez, director del Cedai, expresó:

«Cuando recibimos la noticia de que habíamos logrado la bandera, lo recibimos diferente. La alegría era mucho mayor. Ha sido un año muy complicado, pero logramos sostener todos los sistemas. Cada tarea requirió más creatividad, más profesionalidad y más organización».

Sergio Sánchez destacó que el colectivo, además de cumplir con las misiones técnicas, participó en labores comunitarias: limpieza de policlínicos y hospitales, guardias ciudadanas y apoyo a bodegas y escuelas.

«No es un grupo élite. Es gente que vive en Santa Clara, conoce las dificultades y, amén de la parte profesional, ha estado presente en la parte humana y solidaria. Eso es lo que me llena de orgullo como director».

Por su parte, Pablo Cruz de la Torre, jefe del área de Electricidad, detalló la participación del colectivo en proyectos de interés nacional vinculados a la energía:

(Foto: Tomada de la página de Facebook de la emisora CMHW)

«El año pasado estuvimos participando en varios proyectos de interés nacional, sobre todo en el ámbito energético, como el parque solar fotovoltaico de Bermejal, en Santo Domingo, de 21 megawatts. En estos momentos seguimos trabajando en la instalación de los kits fotovoltaicos que fueron donados por China y asignados a la provincia. Se están montando en centros de salud para mantener la vitalidad de los servicios ante la situación energética. En estos kits más pequeños, de 2 kilowatts, realizamos el montaje completo: desde la estructura con sus paneles hasta el inversor y la distribución interna dentro de cada instalación».

Con esta nueva distinción, el colectivo del Cedai reafirma que la entrega, la profesionalidad y el sacrificio son posibles incluso en los escenarios más complejos. La Vanguardia Nacional no es solo un título, sino una forma de hacer y vivir en esta empresa.