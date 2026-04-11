Montañas de Villa Clara, bastión inexpugnable de la Revolución

Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, el General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Joaquín Quintas Solá, encabezó este viernes el ejercicio estratégico desarrollado en la zona de defensa de Jibacoa, donde fue informado sobre los planes para la Guerra de Todo el Pueblo.

Allí, Quintas Solá, recibió una detallada explicación sobre las capacidades defensivas y el funcionamiento de los servicios vitales de la montaña, además de comprobar el desarrollo de varios ejercicios tácticos, en los que participaron unidades regulares, de Milicias de Tropas Territoriales y Brigadas de Producción y Defensa.

El General de Brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Susely Morfa González, presenciaron las actividades ejecutadas por el pueblo de esa zona.

En función del adiestramiento, en la cortina de la presa Jibacoa, se impidió una lancha enemiga que pretendía infiltrarse en el lomerío, la que fue interceptada por integrantes de las Milicias de Tropas Territoriales.

Ismel López Martín, al frente del Consejo de Defensa de Zona, aseguró que hoy se trabaja muy duro allí para garantizar la producción de alimentos propios de la región montañosa, con el propósito de alcanzar el autoabastecimiento de la localidad. (Freddy Pérez Cabrera)