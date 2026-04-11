Villa Clara consolida su capacidad defensiva desde el Escambray

La preparación para la salvaguarda nacional demostró este viernes su vitalidad en la provincia de Villa Clara, mediante un ejercicio que vinculó la capacidad combativa de las tropas regulares con la resistencia organizada del pueblo.

En la cortina de la presa Jibacoa-Hanabanilla se ejecutó una maniobra de defensa acuática que culminó con la interceptación de una embarcación hostil. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

La jornada contó con la presencia del General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quien fue acompañado por el General de Brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, y Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial.

Bajo el concepto estratégico de la Guerra de todo el pueblo, las actividades se concentraron en la Zona de Defensa de Jibacoa, territorio de importancia táctica donde se validaron los planes de respuesta ante posibles agresiones externas.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

El ejercicio inició con un análisis sobre la sostenibilidad de los servicios básicos y la producción de alimentos en condiciones de excepcionalidad. Ismael López Martín, presidente del Consejo de Defensa de Zona, explicó que en las áreas montañosas la preparación es un proceso ininterrumpido: «Garantizamos la población, en la medida de las posibilidades, los grupos de aseguramiento de la vitalidad de la zona de defensa. Es una zona compleja, porque los asentamientos están distantes y hay que prepararlos a todos».

Esta cohesión se evidenció en la práctica cerca de la Empresa Procesadora de Café «Eladio Machín», donde se realizaron simulacros de lucha contra drones y emboscadas terrestres para neutralizar supuestos grupos operativos enemigos. De igual forma, en la cortina de la presa Jibacoa-Hanabanilla se ejecutó una maniobra de defensa acuática que culminó con la interceptación de una embarcación hostil.

Amaury Rodríguez Linares, presidente del Consejo de Defensa Municipal en Manicaragua destacó la importancia de la preparación popular para la defensa en el contexto actual. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

En el marco de la conmemoración del aniversario 134 de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, Amaury Rodríguez Linares, presidente del Consejo de Defensa Municipal en Manicaragua, resaltó que la defensa de la patria es indisoluble de la batalla económica, y enfatizó que, frente al recrudecimiento del bloqueo y las campañas de desestabilización, la respuesta es la unidad.

«Somos una revolución que no sobreviviría al error de descuidar su defensa», aseveró el dirigente, al tiempo que convocó al pueblo a «resistir, pero combatiendo y creando, produciendo y ahorrando», lo cual reafirma la importancia de la preparación popular en el contexto actual.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

Paralelamente a las acciones en la montaña, en los municipios de Sagua la Grande y Caibarién se desplegaron unidades permanentes de las FAR para asegurar la protección de los objetivos económicos y sociales del litoral norte.

La jornada cerró recordando las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz hace exactamente siete años, cuando subrayó que «ya Cuba ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria». Con la culminación de estos ejercicios, Villa Clara ratifica que la soberanía nacional cuenta con un respaldo sólido, tanto en la técnica militar como en la voluntad inquebrantable de sus trabajadores y combatientes.