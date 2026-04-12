Villa Clara se alista para el Primero de Mayo

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) realizó este domingo 12 de abril una jornada de trabajo voluntario. El Parque de la Audiencia acogió a una representación del sector de la eléctrica, comunales y cuadros fundamentales de los sindicatos.

Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, participó en la jornada de trabajo voluntario. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Estuvieron presentes Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Noel Chinea, vicegobernador. Maylin de Sol Martínez, secretaria general del Comité Provincial de la CTC en Villa Clara, informó que, además de esta actividad central, se realizaron trabajos en organopónicos y limpieza de hospitales.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Explicó que para la elección de las labores se tuvo en cuenta la ubicación del lugar para facilitar el traslado de los trabajadores. Señaló que estos esfuerzos forman parte del Programa Económico y Social del Gobierno 2026 y de las acciones para lograr una ciudad mucho más bella».

Todo el mes de abril se mantiene el llamado a jornadas de trabajo voluntario, como uno de los compromisos fundamentales para saludar el Día del Proletariado Internacional.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

La secretaria general de la CTC dió lectura a la Convocatoria Nacional al 1.o de Mayo. Este Día Internacional de los Trabajadores, Cuba desfilará bajo el lema «La Patria se defiende».