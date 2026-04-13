Una solinera con impacto comunitario

El establecimiento abierto al público el 4 de abril por iniciativa del proyecto de desarrollo local (pdl) Gomate Servicios Técnicos Comerciales en la calle Prolongación de Marta Abreu y Circunvalación, permite a los santaclareños energizar todo tipo de equipos que funcionen con baterías, cuando no disponen de electricidad por interrupciones del servicio, y facilita la cocción de alimentos, con la conexión de ollas eléctricas traídas por los usuarios.

De trabajo por Cuenta Propia a Proyecto de Desarrollo Local

El pdl Gomate Servicios Técnicos Comerciales, inscrito con el apellido de su titular, Julio Ernesto Gomate Morales, fue creado en mayo del 2025, luego de transitar por la modalidad de trabajo por cuenta propia.

Sobre el negocio que aporta beneficios a la población, su director Comercial, Alexander Gutiérrez Altube, expresó a Vanguardia, que la conversión en pdl permitió ampliar su objeto social, responder a las demandas de partes y piezas de repuesto de empresas estatales, e incursionar en las fuentes renovables de energía, con la instalación en sus predios de paneles fotovoltaicos.

Alexander Gutiérrez Altube, director Comercial de «Gomate», expresó que el pdl permite dar respuesta a las demandas del sector empresarial e incursionar en las fuentes renovables de energía. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Actualmente, «Gomate» cuenta con 54 trabajadores y 459 contratos de compra venta y de servicios, firmados con entidades estatales de todo el país, dirigidos a la comercialización de baterías, aceites, lubricantes, neumáticos, y equipos electrodomésticos.

El pdl dispone de una tienda situada en sus predios para la venta de artículos electrodomésticos, piezas de repuesto y neumáticos, tanto para el sector empresarial como personas naturales. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Los interesados en firmar contratos, pueden contactarnos a través de WhatsApp por donde promocionamos nuestro negocio. La aplicación posibilita a los clientes enviarnos el contrato y solo tienen que acudir a nuestra sede para adquirir el artículo. También tenemos disponible el teléfono 58067708», expresó el especialista.

«En tiempos en que escasean las piezas de repuesto, contribuimos con la reparación de carros fúnebres de la Empresa de Necrología de Villa Clara, y ayudamos a cualquier sector que requiera de nuestro apoyo. Si una persona natural está interesada en nuestros productos, puede acudir a la tienda situada en nuestra sede, o dirigirse a la de la calle 2da, entre B y C (detrás del hospital infantil José Luis Miranda, de Santa Clara).

«Contamos, además, con un taller de reparaciones de equipos electrodomésticos, abierto al público, de lunes a viernes y los sábados, en horario laborable».

«Gomate» cuenta con un taller para la reparación de equipos electrodomésticos, abierto al público en horario laborable. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«También mantenemos contratos de producción cooperada y otros en proceso de firma, con la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud), para ayudar a oxigenar la fábrica insignia de los santaclareños y contribuir con la estabilidad de la fuerza laboral».

Una solinera en función del pueblo

La idea de crear una solinera alimentada por paneles fotovoltaicos en tiempos que demandan de solidaridad, resultó una de las aspiraciones del pdl Gomate.

La ubicación de 54 paneles fotovoltaicos en los techos del inmueble con una potencia instalada de 50 kW, permite energizar el taller, las oficinas comerciales y la tienda; mientras otros 30 kW independientes del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se destinan a la recarga de equipos de la población, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., con una capacidad simultánea para seis vehículos y un tiempo de recarga de entre dos y tres horas, y 26 tomas dobles que permiten conectar al unísono 52 equipos de cocción.

El establecimiento tiene una capacidad simultánea para seis vehículos eléctricos y 26 tomas dobles para conectar 52 equipos de cocción. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En un primer momento el servicio será gratuito, a la espera de que la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure) defina la ficha de costo de la carga.

El nuevo espacio tiene una buena aceptación entre los santaclareños, con impacto en titulares de negocios de todo el país, con la intención de generalizar la experiencia villaclareña en otras provincias.

«Crear la estación de carga no fue fácil, pero tampoco imposible — manifestó Yaneisy Granela Hernández, administradora del pdl—, pues conllevó a transformar un patio en un lugar acogedor y funcional en tan solo nueve días.

Yaneisy Granela Hernández, administradora del pdl, destacó que, como parte de su objeto social, contribuyen a mejorar el entorno comunitario y elevar la calidad de vida de sus habitantes. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Para dar este paso recibimos el apoyo del Partido y el Gobierno, así como de la Empresa Eléctrica, la Onure, las empresas de Materiales de la Construcción y Construcción y Montaje, de conjunto con varias mipymes. A ellos se sumó nuestro colectivo para que la obra estuviera lista el 4 de abril, y lo logramos».

Granela Hernández destacó que esta resulta la primera etapa de la inversión, con la intención en otro momento de inyectar el excedente de los 30 kW que no utilizan al SEN, mediante su venta a la Empresa Eléctrica.

«También apoyamos a la comunidad. En estos empeños instalamos luminarias en la calle Prolongación de Marta Abreu, y realizamos aportes al círculo infantil Semillitas Martianas y al Sistema de Atención a las Familias situados en nuestro entorno, con la donación de equipos electrodomésticos, además de aportarles alimentos de manera sistemática. Una encomienda a la que damos seguimiento para elevar la calidad de vida de los niños y adultos mayores.

«Prevemos, además, financiar la reparación de la calle Prolongación de Marta Abreu cuando se supriman los salideros, como parte de nuestro encargo social».

El pdl Gomate contribuye también a la rehabilitación de la Sala de Trasplante Renal del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, con la entrega de donativos en su condición de padrinos, además de extender la ayuda a otros centros asistenciales y personas en situación de vulnerabilidad.

Los santaclareños opinan

Oscar García Valdés, vecino del consejo popular José Martí de la ciudad de Santa Clara, expresó que la solinera llega en un momento muy necesario. «Esta resulta una obra novedosa de alto impacto. Deberían crear otras similares en la ciudad de Santa Clara y en el resto de los municipios, para que los villaclareños resuelvan sus problemas en tiempos de limitaciones con la electricidad.

«Sería oportuno, además, medir su impacto; los kilowatts consumidos por los usuarios, y el ahorro que reporta al SEN con el uso de las fuentes renovables de energía».

En otra etapa, el pdl Gomate prevé el montaje de una solinera profesional en el kilómetro 270 de la Autopista Nacional, como parte de un encargo estatal propuesto por el Gobierno Provincial, con la instalación de un sistema de carga de energía fotovoltaica ultrarrápido para la prestación de todos los servicios que lleva una solinera, así como incluir la carga de vehículos eléctricos, mantener el servicio en función del pueblo, y hacerlo sostenible en el tiempo.

Su puesta en marcha evidencia la efectividad del vínculo entre la empresa estatal socialista y las nuevas formas de gestión no estatal, con beneficios para todos.